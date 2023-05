На площадке «Руднево» завершают создание производства абсорбирующего белья по офсетному контракту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках офсетного контракта с городом компания «ВИП Камилла» приступает к запуску производства абсорбирующего белья в индустриальном парке «Руднево» — на шестой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья для нужд города был подписан в начале этого года. По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей. Под локализацию завода была выделена площадка в индустриальном парке “Руднево”. Инвестор вышел на завершающую стадию комплектации производства и готовится приступить к пусконаладочным работам. Это предприятие станет первым на площадке “Руднево”, получившим статус резидента особой экономической зоны столицы», — рассказал Владимир Ефимов.

Резиденты особой экономической зоны Москвы имеют право на значительные льготы. Компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке.

Поставка подгузников в учреждения города в рамках офсетного контракта должна начаться уже в 2023 году, а пеленок — в четвертом квартале 2024-го. На производстве будет установлено самое современное оборудование, позволяющее обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции.

«Производственные мощности компании площадью 5,5 тысячи квадратных метров полностью занимают корпус № 7 в “Рудневе”. Он обладает всей необходимой инфраструктурой для выпуска изделий. После пусконаладочных работ инвестор запустит производство, где будет создано более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За первый год работы компания планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. В последующие годы объем производства вырастет до 120 миллионов и 75 миллионов штук соответственно.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, новый индустриальный парк «Руднево» вошел в состав столичной особой экономической зоны в конце марта 2023 года. На его территории, где уже сегодня введено в эксплуатацию 18 корпусов, будет размещен федеральный центр беспилотных авиасистем. Ожидается, что к концу 2024 года в «Рудневе» появится шесть тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

