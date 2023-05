МФТИ организует онлайн-интенсив по информатике для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 10 по 16 июня подготовительные курсы МФТИ приглашают учащихся 11 классов на онлайн-интенсив «Информатика ЕГЭ». Занятия помогут проработать важные темы ЕГЭ с опытным тренером.

За 7 дней учащиеся систематизируют знания перед ЕГЭ по информатике, проработают решение задач вручную и компьютерными методами, сформируют навык оперативного решения заданий разной степени сложности оптимальными способами.

С программу интенсива можно изучить на сайте.

Продолжительность занятий – 7 дней, 28 ак.ч.

Автор и преподаватель – Владислав Сергеевич Попов с педагогическим стажем в школе более 10 лет. Эксперт ЕГЭ. Он является победителем всероссийских и международных профессиональных конкурсов (среди которых «Большие вызовы для учителя» (Образовательный центр «Сириус»), «Учебные материалы для школы будущего» (Образовательный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»), метапредметная олимпиада «Московский учитель»), Лауреат Премии города Москвы в области образования.

Необходима регистрация. Количество мест ограничено!

