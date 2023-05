Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские театры приглашают на программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Горожан и гостей столицы ждет свыше 100 спектаклей и концертов, большинство из которых пройдет 9 мая. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое из более чем 100 событий объединит общая тема — Победа в Великой Отечественной войне», — рассказала она.

9 мая в 15:00 в Театре сатиры состоится спектакль-концерт «Синий платочек». В его основу легла пьеса Григория Горина «Прощай, конферансье!», повествующая о жизни, быте и выступлениях фронтовых актерских бригад. Со сцены прозвучат стихи и песни в исполнении молодых артистов, а художественный руководитель театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева поделятся воспоминаниями о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком. Посетить программу можно по предварительной регистрации на сайте.

Детский музыкальный театр юного актера в День Победы представит на сцене «Театр русской драмы» «Не унывай!» по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. Роль солдата поочередно исполнят разные актеры. Начало в 18:00. Регистрация доступна на сайте учреждения.

В Московском театре на Таганке в 19:00 пройдут сразу три исторических спектакля. На основной сцене покажут 80-минутную пьесу «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля. На новой сцене — «Четыре тоста за Победу» по песням и поэзии военных лет. На сцене на Факельном — постановку «Мой бедный Марат» о жизни трех подростков в военные годы. Для посещения требуется регистрация на сайте театра.

В Центре драматургии и режиссуры команда студентов и выпускников Российского института театрального искусства — ГИТИСа сыграет спектакль «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева. Начало в 19:00, зарегистрироваться можно на сайте.

Труппа Театра Олега Табакова приглашает на концерт «Нам нужна одна Победа», который начнется в 13:00 в Зале полководцев Музея Победы. Вход на мероприятие свободный. Зал рассчитан на 300 человек.

Двухчасовой концерт ко Дню Победы подготовил Театр на Малой Бронной. Двор культурного учреждения превратят в танцплощадку, где прозвучат известные песни и романсы. Начало мероприятия в 20:30, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте театра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI