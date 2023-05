Московские нейросети проанализировали более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 27 тысяч исследований, проведенных пациентам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), проанализировали нейросети, разработанные в столице. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В сентябре прошлого года мы открыли врачам Ямало-Ненецкого автономного округа возможность анализировать лучевые исследования с помощью алгоритмов, которые применяют московские рентгенологи. Сегодня московская платформа HUB Telemed позволяет рентгенологам ЯНАО работать с семью сервисами искусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. Количество медорганизаций, в которых используют нейросети для описания снимков, в регионе за полгода увеличилось до 14. С начала запуска пилотного проекта Депздрава Москвы по подключению медицинских организаций региона к столичному эксперименту уже более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО — флюорографии, рентгенографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и маммографии — врачи проанализировали при помощи искусственного интеллекта», — отметила Анастасия Ракова.

За полгода к проекту присоединились около 80 рентгенологов Ямало-Ненецкого автономного округа. Врачи пользуются алгоритмами, которые автоматизируют рутинные процессы и экономят время. Через платформу столичного Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы HUB Telemed обезличенные исследования региональных клиник передают для анализа нейросетями, после чего их возвращают врачу для итогового описания. Московские специалисты сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

«Москва готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами страны. Наши специалисты ежедневно проводят научную и аналитическую работу по отбору, тестированию, внедрению самых лучших разработок. Использование компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет врачам информацию для постановки точных диагнозов», — сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний уже по 20 направлениям. Количество обработанных с его помощью лучевых исследований превысило девять миллионов. В эксперименте участвует около 150 медицинских организации и 20 ИТ-компаний. Искусственный интеллект обнаруживает на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также рака молочной железы, грыж позвоночника, плоскостопия и других заболеваний.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину проводят Комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Он же стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков. Сервисы интегрированы в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Таким образом, радиологи всех подключенных к ней медучреждений столицы могут пользоваться инновационными технологиями.

