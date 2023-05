Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 года увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей (88,0 трлн рублей в апреле 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с предыдущим годом.

Лучшую динамику объема операций продемонстрировали рынок облигаций (рост в 3,3 раза), рынок акций (рост на 58,8%), срочный рынок (рост на 20,8%) и спот-рынок валюты (рост на 8,1%). Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 8,7 раза.

Количество торговых дней – 20 (21 в апреле 2022 года).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в апреле увеличился более чем в два раза и составил 3 015,6 млрд рублей (1 446,0 млрд рублей в апреле 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями продемонстрировал рост на 58,8% и составил 1 614,1 млрд рублей (1 016,2 млрд рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 80,7 млрд рублей (48,4 млрд рублей в апреле 2022 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился в 3,3 раза и составил 1 401,4 млрд рублей (429,8 млрд рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 70,1 млрд рублей (20,5 млрд рублей в апреле 2022 года).

В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1 496,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке вырос на 20,8% и составил 5,0 трлн рублей (4,2 трлн рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов составил 251,3 млрд рублей (198,2 млрд рублей в апреле 2022 года).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 21,9 трлн рублей (22,0 трлн рублей в апреле 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 8,1% и достиг 7,6 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 14,3 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке вырос на 4,2% и составил 1 093,6 млрд рублей по сравнению с 1 049,1 млрд рублей в апреле 2022 года.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке составил 59,4 трлн рублей (60,4 трлн рублей в апреле 2022 года), среднедневной объем операций увеличился на 3,3% и достиг 2 968,5 млрд рублей (2 874,7 млрд рублей в апреле 2022 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 24,5 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 14,2 трлн рублей.

Рынок драгоценных металлов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 8,7 раза и составил 40,2 млрд рублей (4,6 млрд рублей в апреле 2022 года), в том числе объем торгов золотом – 39,2 млрд рублей (7,5 т), серебром – 1,0 млрд рублей (13,0 т).



