Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

В Высшей школе программной инженерии Института компьютерных наук и технологий СПбПУ при кон ференция студентов, аспирантов и молодых учёных Северо-Запада «Современные технологии в теории и programa práctico».

В первый день руководители и инженеры ГК YADRO выступили с пленарными докладами, рассказали о ко мпании и о задачах, которые она выполняет, о технологиях, используемых при разработке програм мно-аппаратных комплексов и информационных систем, и об основных выпускаемых продуктах. Были затронуты аспекты взаимодействия компании с университетом и анонсированы совместные студенчес кие долгосрочные проекты и практики. Особое внимание спикеры уделили студенческим стажировкам в компании.

Во второй день прозвучали секционные доклады в группах, участники выступили с презентациям и своих работ и ответили на вопросы. Секционные заседания проводились в удалённом формате. Лучшие доклады были отмечены дипломами за первое и второе места.

«Группа компаний YADRO — одна из ведущих организаций для направлений подготовки „Программная инженерия“ в Политехническом университете, — рассказал директор Высшей школы программной инженерии Павел Дробинцев. — Для вуза важно укрепление всесторонних взаимодействий с ГК YADRO, поскольку её сотрудники участв уют в образовательном процессе, делятся со студентами незаменимым практическим опытом и знания ми, предлагают различные направления исследований в области компьютерных наук и разработки прог раммного обеспечения, а также производственную практику и стажировки».

Más información y laboratorio ГК YADRO análisis ий и подготовкой экспериментальных стендов в области компьютерных наук и создания программно-а sistema de información.

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