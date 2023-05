Максим Решетников: СКФО – лидер по темпам кредитования МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кавказская инвестиционная выставка наглядно продемонстрировала, насколько активно развивается Северо-Кавказский федерльный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Заседание провел в среду, 3 мая, Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как отметил глава Минэкономразвития, изменение инвестиционного климата и развитие Северного Кавказа подтверждается ключевыми показателями. «За последние 3 года Северный Кавказ показывает очень хорошую динамику. Это результат длительной системной работы», – сказал он, напомнив, что во многом это связано с реализацией моделей экономического развития, разработанных в 2021 году по итогам правкомиссии и по поручению Председателя Правительства.

Из определенных тогда инвестпроектов в приоритетных отраслях – промышленности, АПК, туризме, транспорте и логистике – 12 уже завершены. Это в том числе новый комплекс аэропорта, производственный цех и плодохранилище в Северной Осетии, малые гидроэлектростанции в Карачаево-Черкесии. В Чечне на территории технопарка создан комплекс из 4 заводов по производству стройматериалов. Завершенные проекты и те, что в работе, уже принесли регионам 242 млрд рублей инвестиций и 9 тысяч рабочих мест.

Министр подробно рассказал об использовании федеральных мер поддержки регионами СКФО. В рамках реструктуризации бюджетных кредитов округ может списать почти 38 млрд рублей перед федеральным бюджетом и направить их на строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов. «Регионы пока подали заявки только на половину этой суммы. Обращаю внимание губернаторов – это все возможности для развития», – подчеркнул Максим Решетников.

Регионам СКФО одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 43 млрд рублей, 8 млрд уже доведено. По словам министра, многие из проектов, которые были представлены в ходе нынешнего визита на Северный Кавказ Михаилу Мишустину, напрямую увязаны с этими средствами. В том числе на них строятся подстанция для агрокомбината «Сунжа» в Ингушетии, жилищная инфраструктура в Чечне и Северной Осетии, магистральные водоводы в Махачкале и Каспийске в Дагестане.

За три года банки с госучастием в 2,5 раза увеличили объем инвестиционного кредитования в СКФО (с 45 млрд в 2020 году до 124 млрд в 2022 году).

По темпам кредитования МСП округ опережает другие федеральные округа. В прошлом году каждый 4-й кредитный рубль обеспечен господдержкой. На Кавказе самая высокая доля кредитования с господдержкой в 1,5 раза выше общероссийской. «Банки стали активно предоставлять кредиты, округ откликается на это», – отметил глава Минэкономразвития.

Ключевым интегратором всех мер поддержки в округе является Корпорация Кавказ.РФ, совет директоров которой возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, курирующий СКФО. В результате скорректирована инвестиционная политика Корпорации. Были включены новые инструменты для инвесторов по снижению рисков и улучшению финансовых показателей. «Это долевое и долговое финансирование, предоставление гарантий поддержки крупных проектов от 20 млрд, финансирование в рамках концессии. В результате объем портфеля проектов увеличился за год в десять раз. Сейчас это драйвер не только по курортам, но и по всем крупным проектам», – сообщил Максим Решетников.

Говоря о развитии туризма в СКФО, он пояснил, что работа ведется по нескольким трекам. При поддержке Кавказ.РФ. привлекли стратегического инвестора к управлению курортом Архыз. По словам министра, модель, когда государство создает базовую инфраструктуру, доводит курорт до операционной рентабельности и привлекает инвестора, планируется применять и к другим курортам. При этом – чем раньше стадия, на которой привлекается инвестор, тем проще передавать объект ему в управление, обратил внимание министр. «Все полученные средства от передачи Архыза будут реинвестированы в курорты СКФО, в том числе на прибрежной полосе Каспийского моря», – подтвердил глава ведомства.

Развитие туризма идет не только за счет программ Северного Кавказа, но и за счет мер отраслевых программ и программ развития МСП. В рамках нацпроекта по туризму льготными кредитами поддержаны 5 проектов по строительству гостиниц на 12 млрд рублей. «Сейчас открыт конкурс на строительство модульных гостиниц, до 11 мая ждем новые заявки. Вчера Президент поддержал идею – если будут хорошие заявки, то есть еще 1,2 млрд рублей, которые поступили от продажи иностранных активов, мы их тоже готовы направить на поддержку модульных гостиниц. Заявляйтесь», – обратился министр к главам регионов.

Заседание правкомиссии состоялось сразу после осмотра делегацией Правительства Кавказской инвестиционной выставки. Максим Решетников поблагодарил Постпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайку за инициативу о создании такой площадки. «Очень важно, что здесь сегодня не только представители Правительства, регионов, бизнеса, но также соседних стран, в первую очередь прикаспийского региона. Приехали гости из Азербайджана, Казахстана, Ирана, а также Киргизии и Таджикистана. Выставка вызвала большой интерес иностранных гостей», – указал Максим Решетников.

