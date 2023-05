Комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском переулке выставлен на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставил на торги комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке (дом 27, строения 2–4). Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июня, он пройдет в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» 16 июня.

«Город выставил на торги объект культурного наследия “Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах” по льготной программе аренды “1 рубль за квадратный метр в год”. Комплекс из трех зданий площадью более 800 квадратных метров находится в Большом Афанасьевском переулке. Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ходе реставрации должен быть сохранен исторический облик зданий. Любые работы могут проводиться только на основании согласованного Мосгорнаследием проекта и выданного разрешения. После перехода на льготную ставку аренды инвестор сможет разместить в помещениях офисы, кафе или медицинский центр.

«Объект представляет собой три строения, объединенные в единый архитектурный ансамбль, с отдельными входами: двухэтажное строение площадью 411 квадратных метров и два одноэтажных площадью 212,5 и 190,5 квадратного метра соответственно. Комплекс расположен между улицей Арбат и переулком Сивцев Вражек, в 10 минутах ходьбы от станций метро “Арбатская” и “Кропоткинская”», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что комплекс зданий в Большом Афанасьевском переулке с декоративными элементами в стиле эклектики был построен в 1894 году по проекту известного московского архитектора Александра Каминского. Здесь более 30 лет жил и работал художник и скульптор Николай Андреев, создавший памятники Николаю Гоголю на Никитском бульваре, Федору Гаазу в Малом Казенном переулке, Александру Островскому возле Малого театра и многим другим. После смерти скульптора в доме располагались коммунальные квартиры.

Алексей Емельянов выразил надежду, что у строений появится новый арендатор, который проведет необходимые работы по сохранению. Только в 2022 году инвесторы отреставрировали по льготной программе аренды два объекта культурного наследия. Всего же с начала реализации программы свой исторический облик обрели 22 памятника архитектуры.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для объектов культурного наследия действует в столице с 2012 года. Инвесторы могут принять участие в специальных торгах на право аренды таких сооружений. С победителем аукциона заключается договор на 49 лет. Главным условием перехода на льготную ставку аренды является выполнение работ по сохранению здания.

