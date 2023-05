Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В институте промышленного менеджмента, экономики и торговли состоялся кейс-день «Маркетинг 3.0», основной целью которого стало развитие у студентов практических навыков стратегического анализа и планирования в маркетинге. Участники работали над решением «живых» кейсов, предоставленных бизнес-партнерами Высшей школы производственного менеджмента, организатора данного мероприятия.

64 студента сформировали 8 команд по 8 человек. Они представляли направление «Менеджмент», образовательную программу бакалавриата «Маркетинг». Были и те, кто успешно завершил обучение по программе повышения квалификации «Стратегический маркетинг 3.0».

Мероприятие открыл и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов: В последнее время популярность краткосрочных форматов в образовании значительно выросла за счет того, что ставит участников в реальную ситуацию поиска решения в условиях дефицита времени и неопределенности с частью данных. Ключевым здесь является наличие реальных задач от предприятий и соревновательный момент, плюс онлайн-материалы и вебинары с экспертами до кейс-дня. Все это сильно повышает вовлеченность студентов и их мотивацию развиваться дальше, ведь участие в таких конкурсах дает дополнительные баллы в конкурс портфолио при поступлении в магистратуру Политеха. Желаю всем командам удачи!

Мероприятие проходило в два этапа. Первым этапом стал проектный модуль, где студенты напрямую общались с представителями бизнеса, экспертами в сфере маркетинга. Они могли задать уточняющие вопросы для доработки своих решений, которые в дальнейшем выносились на оценку компетентного жюри в виде готовых проектов в рамках второго, презентационного модуля.

В нашем Институте мы выстраиваем учебный процесс, используя принцип практико-ориентированного образования, через реализацию стратегии развития партнерских отношений, которая дает тесную интеграцию института с бизнесом и индустриальными партнерами. Здесь применяются различные форматы взаимодействия и сотрудничества: решение конкретных задач и проблем бизнеса через кейс-чемпионаты и кейс-дни, организация и проведение студенческих конкурсов, открытых лекций и мастер-классов, апробация передовых управленческих технологий и обмен опытом с бизнес-партнерами в формате экспертных круглых столов, прохождение практик и стажировок студентами и преподавателями на предприятиях-партнерах. Для реализации вышесказанного мы, в том числе, оснастили Лабораторию проектных технологий ИПМЭиТ специализированным видео- и аудиооборудованием, предназначенным для смешанного формата работы и проведения экспертных и панельных сессий, общим количеством посадочных мест на 120 человек. Все это позволяет повышать качество и востребованность нашего образования , — говорит директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Модератором кейс-дня выступила профессиональный маркетолог и бизнес-консультант, эксперт в области развития ассортимента на B2B-рынках, соразработчик программы ДПО «Стратегический маркетинг 3.0», руководитель отдела маркетинга ООО «Ай-Пласт» Наталия Моденова: Кейс-день — это отличная возможность для студентов получить практический опыт решения бизнес-задач, используя аналитические, коммуникативные, управленческие навыки, полученные во время обучения. Мероприятие получилось ярким и насыщенным. Несмотря на то, что оно проходило в субботу, перед первыми майскими праздниками, и длилось весь день с утра до вечера, большая аудитория была целиком заполнена и никто не расходился. Это является важным критерием успешности мероприятия .

В качестве партнеров мероприятия и экспертов, членов жюри, предложивших студентам кейсы своих компаний для решения задач в области маркетинга, выступили генеральный директор ООО «ПСС Грайтек» Павел Балобанов, генеральный директор ООО «КА «Гранд Медиа Сервис» Андрей Волков, генеральный директор мастерской «SUHOCVETICA» Николай Андрианов, креативный директор «A77 digital agency» Андрей Голев, руководитель отдела маркетинга ООО «Girin Group» Ольга Федорова. Также в жюри помимо руководителей присутствовали и сотрудники компаний-партеров: специалист по маркетингу ООО «ПСС Грайтек» Анастасия Кутузова и менеджер по маркетингу и развитию ООО «КА «Гранд Медиа Сервис» Кирилл Матвеев.

Кейс-день завершился панельной дискуссией и открытым диалогом бизнеса со студентами по актуальным вопросам в области маркетинга. В конце мероприятия компаниям-партнерам вручили благодарности, а все участники команд получили сертификаты и памятные подарки. Победителем и обладателем дипломов стала команда «Исключение из правил». Второе место занял коллектив «Иное море». Третьей финишировала команда «Лав Скар».

Мероприятия, проводимые в таком формате, очень важны для нашей Школы. Во-первых, они дают возможность студентам профессионально пообщаться с руководителями и представителями профильного бизнеса (в данном случае с профессиональными маркетологами); во-вторых, прокачать свои профессиональные и надпрофессиональные компетенции; в-третьих, лучшим студентам пройти производственную практику, а в дальнейшем и стажировку в компаниях. Ну и в-четвертых, это хорошая возможность студентам бакалавриата пополнить свое портфолио для поступления в магистратуру —сертификат участника кейс-дня дает дополнительные 5 баллов при поступлении на образовательные программы направления «Менеджмент», кластер образовательных программ функционального менеджмента, а призовые места и победа в мероприятии — 15 баллов , — комментирует директор ВШПМ Ольга Калинина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI