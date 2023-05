Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории Юго-Восточного административного округа ведется капитальный ремонт 14 поликлиник. После завершения работ все учреждения будут соответствовать новому московскому стандарту. Они располагаются в районах: Нижегородский, Выхино-Жулебино, Люблино, Лефортово, Печатники, Южнопортовый, Рязанский и Марьино. Работы на объектах находятся на разных стадиях выполнения. Одни поликлиники откроются в ближайшее время, а другие — позднее. Это зависит от того, когда в них начинали делать ремонт.

«Капитальный ремонт поликлиник — важная составляющая программы развития Москвы “Мой район”. Это значит, что вне зависимости от места проживания каждый житель города получает равные возможности предоставления качественных медицинских услуг. Все работы выполняются в соответствии с новым московским стандартом, который предусматривает единые требования к оформлению зданий как внутри, так и снаружи. Поликлиники после капитального ремонта вызывают у пациентов положительные эмоции, несмотря на то что они приходят в них с проблемами. Это еще один аспект, который способствует скорейшему выздоровлению», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Сейчас работы проводятся в зданиях общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Капитальный ремонт идет в девяти взрослых поликлиниках по адресам:

— улица Шоссейная, дом 41;

— улица Сормовская, дом 9;

— Таможенный проезд, дом 3;

— улица Вострухина, дом 5;

— улица Новомарьинская, дом 2;

— улица Армавирская, дом 2/20;

— улица Верхняя Хохловка, дом 2, строение 1;

— улица Ташкентская, корпус 2, строение 1;

— Юрьевский переулок, дом 13.

Также работы ведутся в пяти детских медицинских учреждениях:

— Перервинский бульвар, дом 18, корпус 1;

— улица Новомарьинская, дом 3;

— улица Яснополянская, дом 8;

— улица Цимлянская, дом 22;

— 2-й Южнопортовый проезд, дом 25, корпус 1.

В работах задействованы более двух тысяч человек и 30 единиц техники.

В соответствии с новым московским стандартом во всех зданиях проводятся работы по типовому перечню. Почти везде будут созданы условия для размещения современного рентгеновского оборудования, а во всех взрослых поликлиниках — для установки рентгеновских аппаратов типа «U-дуга» и маммографов. В филиале городской поликлиники № 39 ведется устройство отделения магнитно-резонансной томографии. Процедурная будет экранирована с помощью клетки Фарадея — это устройство предназначено для защиты аппаратуры от воздействия внешних электромагнитных полей.

В поликлиниках № 109 (филиал № 1), 23 (филиал № 3), 36 (филиал № 3), 19 (филиал № 2) и диагностическом центре № 3 (филиал № 3) организуют залы для лечебной физкультуры.

В амбулаториях на улицах Армавирской, Вострухина и Новомарьинской сделают кабинеты для проверки функции внешнего дыхания.

Как уточнил Денис Лебедев, в детских поликлиниках № 61, 148 (филиал № 2), 143 (филиал № 1) и 150 (филиал № 2) отремонтируют бассейны. Там установят современное оборудование водоподготовки, а в последнем из указанных медучреждений адаптируют чашу для маломобильных детишек за счет оснащения вспомогательным подъемным механизмом.

Кроме того, благоустроят и территории рядом со зданиями: сделают удобные дорожки, установят лавочки, урны и навигационные стелы. У входа в детские поликлиники оборудуют навесы с парковочными элементами для детских колясок. Там, где это возможно, организуют небольшие места для отдыха с игровыми площадками.

В рамках реализации нового московского стандарта в округе уже завершили капитальный ремонт 13 поликлиник. Жители районов Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Некрасовка, Люблино, Марьино и Капотня уже успели оценить результат проведенных там работ. Среди них шесть детских, шесть взрослых и одно смешанное медицинские учреждения.

В детских поликлиниках № 148 (филиал № 3), 150 (филиал № 1) и 61 (филиал № 1) привели в порядок бассейны площадью более 13, почти 19 и 10 квадратных метров соответственно.

В поликлинике № 36 (филиал № 1) оборудовали кабинеты электросветолечения. Поскольку в них для лечения применяются различные виды электротока, в отделке помещений использованы специальные материалы, которые не образуют статического электричества. Также оборудовали кабинеты лечебной физкультуры и массажа.

В холлах всех отремонтированных поликлиник организовали зоны для ожидания с кондиционерами и пурифайерами для подачи питьевой воды. Маленькие пациенты детских поликлиник могут поиграть в игрушки в специальных уголках. Для врачей и медицинских сестер сделали уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты оснастили эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами. Кроме того, открылись буфеты для пациентов и персонала.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI