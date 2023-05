Итоги Благотворительного марафона Политехнического университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Благотворительный марафон Политехнического университета, стартовавший в День мецената и благотворителя, успешно завершился. В Фонд целевого капитала развития СПбПУ собрано 452 516 рублей.

В марафоне приняли участие более 60 человек, которые с 13 апреля по 2 мая сделали пожертвования в Фонд через сайт.

Среди жертвователей — в основном выпускники Политеха, которые активно поддержали эту инициативу, перечислив средства в целевые капиталы: «Молодежный» (331 тыс. руб.), «Юбилейный» (75 тыс. руб.), «ФизМех» (35 тыс. руб.), «Развитие СПбПУ» (11 тыс. руб.) и «Экономическое образование».

В рамках Благотворительного марафона было осуществлено самое крупное единовременное пожертвование через интернет-эквайринг в Фонд целевого капитала развития СПбПУ: вклад в 300 000 рублей отправился в Молодежный целевой капитал. Вклад сделал Василий Юрьевич Фищев, директор по развитию АО «БМХ РУС», выпускник Политеха 1998 года.

Фонд благодарит жертвователей и сообщает, что все участники марафона получат именную открытку, отпечатанную ограниченным тиражом, с видом и эмблемой Политеха, подписями ректора и директоров всех институтов.

