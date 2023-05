Еще двое студентов НГУ стали стипендиатами программы «Альфа-Шанс»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Благотворительный фонд «Альфа-Шанс» подвел итоги стипендиального конкурса для молодых талантов со всей страны. Из более чем 2 000 заявок (включая 50 от студентов Новосибирского государственного университета) жюри отобрали 30 получателей грантов в размере 300 000 рублей на реализацию самых смелых студенческих идей и планов. В число победителей конкурса вошли третьекурсница Факультета естественных наук Полина Карицкая и студент 4 курса Гуманитарного института Леонид Гудченко.

Очень неожиданно, до сих пор до конца не верю и не осознаю свою победу. В конкурсе ежегодно принимает участие огромное число студентов из ведущих университетов страны. Да и всегда найдется человек, который делает что-то лучше, чем ты. Полина Карицкая

Чтобы принять участие в программе, студентам нужно было написать мотивационное письмо с упоминанием своих проектов, достижений в работе и учебе, отправить копии зачетной книжки, а еще рассказать о своих хобби.

По словам организаторов конкурса, с помощью стипендии можно реализовать собственные проекты, пройти стажировку в компании или приобрести компьютер, 3D-принтер, которые пригодятся в дальнейшей работе или учебе.

Я работаю в области биоинформатики и планирую в будущем стать успешной в этой научной области. В своей работе мне приходится обрабатывать огромное количество данных, с которыми, к сожалению, мой ноутбук совсем не справляется. Это существенно тормозит мою работу, поэтому денежный приз я решила потратить на хорошую технику и оборудование для программирования, чтобы мои исследования и проекты были качественнее. Полина Карицкая

Во время проведения программы студенты могут поддерживать общение с экспертами: предпринимателями и управленцами. А «Альфа-Банк» предлагает победителям программы стажировку в их компании. Лучшие могут быть приняты на работу.

Сейчас я понимаю, что двигаюсь в нужном направлении. Моей заявкой заинтересовались эксперты, им кажется перспективной моя деятельность и они решили проинвестировать мои исследования и проекты. Думаю, это можно расценивать как успешный старт моей карьеры. После участия в конкурсе захотелось только больше работать в своей любимой области. Полина Карицкая

Ранее мы рассказывали о том, что студенты нескольких факультетов и институтов НГУ стали призерами всероссийского конкурса «УниверСити – 2023» в семи номинациях.

