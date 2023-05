Дмитрий Вольвач: в этом году грузопоток по МТК «Север-Юг» увеличится на 35 %

Source: MIL-OSI Russian Language News

МТК «Север-Юг» – это ключевой инфраструктурный проект, способствующий наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и дружественными странами на Евразийском континенте. В настоящее время транспортный коридор выступает альтернативным логистическим решением в условиях санкций, с которыми столкнулась Россия.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития транспортного коридора «Север-Юг». Обсуждение состоялось в рамках Кавказской инвестиционной выставки, которая 2 – 4 мая проходит в Ставропольском крае.

Замминистра напомнил, что МТК «Север-Юг» является наиболее важным на данный момент транспортно-логистическим коридором, который связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Он представляет собой сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью более 7 тысяч километров.

«МТК «Север-Юг» занимает ключевое место в решении задач по перестройке транспортно-логистических цепочек и развитию альтернативных маршрутов торговли с зарубежными партнерами. Поэтому наша страна крайне заинтересована в его развитии, – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

В своем выступлении он уделил особое внимание инвестиционным проектам по развитию МТК «Север-Юг», которые в перспективе запланированы на территории различных государств. В рамках инфраструктурного обустройства транспортного коридора предусмотрено более 100 проектов общей стоимостью 38 млрд долларов.

К наиболее приоритетным из них относятся проекты, реализация которых важна для устранения инфраструктурных барьеров на действующих маршрутах. Проекты предполагают строительство дополнительных железнодорожных участков, вторых путей и электрификацию железнодорожных линий.

Строительство автодорожных обходов городов, развитие контейнерных и универсальных терминалов в каспийских портах, модернизацию пунктов пропуска.

«Ожидаем, что от реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры МТК «Север-Юг» достигнем роста грузопотоков и ускорения сроков доставки грузов. Повысится эффективность использования транспортной инфраструктуры, входящей в Евразийский транспортный каркас. Улучшится качество логистических и контейнерных сервисов. И в конечном счете – вырастет объем торговли между Россией и иностранными партнерами», – заключил Дмитрий Вольвач.

В настоящее время страны-участницы международного соглашения о развитии МТК «Север-Юг», по его словам, ведут работу по созданию выгодных условий для грузоотправителей и новой финансовой инфраструктуры для трансграничных расчетов, по модернизации инфраструктуры погранпереходов и пропускных пунктов, увеличению объемов строительства судов для транскаспийского маршрута.

«Согласно прогнозу Минэкономразвития России, в 2023 году рост грузопотока по МТК «Север-Юг» по сравнению с 2022 годом увеличится на 35 % – до 19,5 млн тонн, а к 2030 году – увеличится до 31,7 млн тонн», – привел данные Дмитрий Вольвач.

В работе круглого стола также приняли участие директор Департамента стратегического развития Минтранса России Артур Карлов, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, посол Ирана в России Казем Джалали, представители бизнеса и государственной власти из стран-участниц проекта по развитию МТК «Север-Юг».

