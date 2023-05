В ЮЗАО модернизировали комплекс коллекторов «Скобелевский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов «Скобелевский» на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов “Скобелевский” в районе Южное Бутово, там полностью обновили системы мониторинга и контроля», — рассказал Петр Бирюков.

В рамках проекта проведены мероприятия по модернизации и дооснащению систем охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды.

По словам заммэра, заменили все контактные датчики, свыше 1,6 тысячи охранно-пожарных датчиков и дымовых пожарных извещателей, более 28 километров силовых кабелей и слаботочных кабельных линий систем удаленного мониторинга и управления. При этом использовались материалы и оборудование отечественного производства.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.

