В Южном Тушине реконструировали газопровод

В районе Южное Тушино реконструировали газопровод. Работы провели в Походном и Строительном проездах.

«Основные цели реконструкции участка газопровода — доведение его до соответствия современным нормам и требованиям, увеличение пропускной способности, внедрение средств автоматизированного управления процессом транспортировки природного газа, а также повышение качества и комфорта его эксплуатации. Строительно-монтажные работы проводились в строгом соответствии с проектом и с учетом особенностей местного ландшафта. При этом потребителям не отключали газ», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Специалисты построили новые участки газопровода с использованием стальных и полиэтиленовых труб диаметром 530 и 160 миллиметров. Их прокладка закрытым способом получилась очень точной и ровной благодаря методу бурошнекового бурения. Сотрудники АО «Мосгаз» провели шурфление (вскрытие отдельных локальных участков для обследования), чтобы определить положение других инженерных коммуникаций поблизости.

Для дистанционного управления газопроводом установили крановый узел и автоматизированное запорное устройство. Они позволят прекратить подачу топлива в случае необходимости.

