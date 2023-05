В столице температура воздуха опустится до шести градусов мороза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице с 5 по 9 мая ожидаются заморозки в утреннее и ночное время. Температура воздуха будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля.

Горожанам следует быть осторожнее. В таких погодных условиях возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Водителей из-за плохой видимости просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI