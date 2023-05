В Рязанском районе построят детский сад

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Рязанском районе столицы построят детский сад площадью 2313 квадратных метров. Он будет находиться по адресу: Рязанский проспект, владение 6 а. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

«Первая очередь предполагает возведение небольшого сада прямоугольной формы на 100 человек. Его высота составит два — три этажа. Затем площадь здания будет увеличена за счет пристройки дополнительного блока на 65 мест. Для отделки фасадов используют цветную штукатурку, по периметру предусмотрено ленточное остекление. В марте Мэр Москвы также анонсировал строительство на Рязанском проспекте школы на 550 мест», — рассказал Сергей Кузнецов.

Архитектурный проект разработало столичное бюро. Детский сад возводят в составе комплексной жилой застройки. Его фасад выполнят в схожей стилистике и цветовой гамме, чтобы здание органично вписалось в сложившуюся градостроительную композицию.

