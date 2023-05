В Минэкономразвития отметили рост инвестиционной активности на фоне растущего спроса на внутренний туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ключевым вызовом для власти и бизнеса сегодня является удовлетворение возросшего спроса на внутренний туризм. Поэтому приоритетом Минэкономразвития видит существенное ускорение темпов строительства нового номерного фонда, а также туристической и обеспечивающей инфраструктуры. На фоне роста спроса сегодня наблюдается рост инвестиционной активности в туризме. В 2022 году рост составил 14 % к уровню 2021 года. Инвестиции в основной капитал превысили 400 млрд рублей. Растут темпы ввода новых номеров. За 2022 год введено порядка 11 тысяч, а это в полтора раза больше, чем в среднем за последние 5 лет.

Об этом заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков заявил на пленарной сессии «Инвестиционное развитие инфраструктуры гостеприимства» в рамках деловой программы Кавказской инвестиционной выставки, которая 2-4 мая проходит в Ставропольском крае.

Регион становится одной из самых динамичных точек роста туристического потока и туристско-рекреационного потенциала. По данным Минэкономразвития РФ, уже в прошлом году зафиксирован рост числа туристов в гостиницах на 26 %. А по сравнению с 2019 годом – 35 %, что является результатом синхронной работы региональных, федеральных властей и бизнеса за последние несколько лет.

Дмитрий Вахруков подчеркнул, что: «Инвестиционная емкость отрасли – то есть тот потенциальный объем инвестиций в туристическую инфраструктуру, которая будет востребована, существенно превышает достигнутые на сегодня показатели. По предварительным оценкам, число гостиничных номеров, которые необходимо создать – не менее 200 тысяч. Одновременно с этим, требуется создание обеспечивающей и туристической инфраструктуры в объеме, который позволит не создавать дефицита и очередей в точках притяжения».

Минэкономразвития РФ ставит цель формировать широкий инструментарий поддержки инвестиций в туризм, который охватит различные сегменты отрасли. На сегодняшний день для крупных гостиниц работает программа льготного кредитования под 3-5 %. Для туристических кластеров работают механизмы инфраструктурной поддержки и возможность участия в капитале корпорации Туризм. РФ. Предприятия сферы гостиничного бизнеса могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами по программе поддержки МСП в размере до 2 млрд рублей под 2,5 % годовых (для среднего бизнеса) и 4,0 % годовых (для малого и микробизнеса). Кроме того, Корпорацией МСП в апреле 2023 г. запущен специальный экспресс-кредит для МСП, занятых в туристической отрасли – до 30 млн рублей под 10,25 % годовых сроком до 3 лет.

Большим спросом у регионов, по словам Дмитрия Вахрукова, пользуется программа поддержки строительства модульных гостиниц. Уже стартовал отбор проектов на 2023-2024 годы, после 11 мая будут подведены итоги по рассмотрению заявок регионов. Вместе с тем очевидна потребность в дополнительных механизмах поддержки развития комплексных проектов в туризме, в частности, где существенный объем капитальных расходов занимает туристическая инфраструктура. Это относится прежде всего к горнолыжным курортам, крупным морским кластерам, где необходимо не только построить гостиничные номера, но и создать инфраструктуру, в объеме и качестве, достаточных для конкуренции с заграничными курортами.

Замминистра отметил максимально эффективные направления работы: «Необходимо концентрировать ресурсы вокруг масштабных частных проектов, мультиплицировать эффекты от уже осуществлённых государственных инвестиций. Определить зоны таких интегрированных курортов, запустить там режим особой экономической зоны, если его еще по каким-то причинам там нет, сформировать максимально комфортные условия для инвестирования именно в таких местах. Обеспечить связность и транспортную доступность туристических кластеров, в том числе для их укрупнения и объединения. Увязать все инвестиционные проекты между собой едиными планировочными, архитектурными и инфраструктурными решениями».

В обсуждении также приняли участие Хиса Беккаев, заместитель генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ», Председатель Правления МСП Банка Иван Подберезняк, Президент ФРиО Игорь Бухаров, заместитель Председателя Правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина, генеральный директор Инвест Консалт Системс Александр Баев.

