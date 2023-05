В ГУУ создадут центр разработки беспилотников

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце апреля 2023 года состоялась встреча партнеров проекта по созданию центра беспилотных авиационных систем на базе ГУУ в лице представителей Московского Политеха и СевГУ, а также отечественных компаний «Клевер» и «М-Индастриз».

Напомним, что месяцем ранее руководство нашего университета уже встречалось с некоторыми из этих партнеров и обсуждало данный вопрос.

На встрече интересы ГУУ представляли проректор ГУУ Павел Павловский и директор центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов. Со стороны партнеров проекта присутствовали: основатель проекта «Рынок дронов» Дмитрий Грехнев; руководство отечественной компании «Клевер» Константин Кудряшов и Василий Семин; руководитель инженерных проектов Московского Политеха Николай Кулаков; Заместитель директора Института НТИ по инновационной и проектной деятельности СевГУ Дмитрий Рыбаков.

На встрече обсуждались особенности разработки, производства, испытания перспективных видов беспилотных авиационных систем (БАС), а также подготовка высококвалифицированных операторов беспилотных воздушных судов (БВС).

Основной целью проектируемого на базе ГУУ центра разработки беспилотников является консолидация компетенций специалистов ГУУ и компаний-производителей для повышения эффективности разработок, изготовления БВС и подготовки специалистов в области БАС.

Задачами, на решение которых направлена деятельность разрабатываемого центра, являются:

Управление проектами в области БАС; Формирование требований к перспективным БАС, разработка новых технических решений, испытания и производство новых видов БАС; Подготовка операторов беспилотных воздушных судов, а также систематизация знаний и методик обучения; Обучение школьников материальной части и управлению БВС в рамках предуниверсария ГУУ; Проведение спортивных мероприятий для популяризации БВС.

Специалисты создаваемого на базе ГУУ центра будут:

осуществлять подготовку квалифицированных кадров, а также развивать методическое обеспечение процесса;

обучать специалистов в области беспилотных авиационных систем;

создавать систему кооперации и технологического обеспечения производства беспилотников;

на основе широкой партнёрской сети опережающе разрабатывать компоненты, внедрять инновационные отечественные материалы и технологии, а также налаживать цепочки поставок;

принимать участие в формировании современной комфортной системы сертификации, определении путей снятия регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры;

принимать участие в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности полетов, эксплуатации БАС.

