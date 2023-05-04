Выставка «Экранные искусства. Перекличка» Школы дизайна Вышки открылась в Калининграде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – ir=”ltr”>Куратор выставки: Пьер-Кристиан Броше — куратор направления «Современное искусство», руководитель бакал аврского профиля «Кураторство и арт-менеджмент» в Институте управления креативных индустрий НИУ В ШЭ, коллекционер, организатор выставок современного искусства, телеведущий на канале «Россия-К», книжны © издатель, кинопродюсер. Осторожно! Музей» в рамках 53-й Венецианской биеннале, выставку российских художников-керамистов «ROSSIÏA» в рамк ах 23-й Международной биеннале керамики, г. Валлорис (Франция), выставки «Выбор Форбс» en Самаре, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Пет ербурге.

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