Всесезонный амфитеатр появится в жилом комплексе на Сосинской улице

Во дворе жилого комплекса на Сосинской улице построят всесезонный амфитеатр. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В составе жилого комплекса в Таганском районе появится амфитеатр, окруженный деревьями и кустарниками. Он станет объединяющей площадкой, точкой притяжения для жителей соседних домов», — рассказал Андрей Бочкарев.

Проект предусматривает сооружение крыши над рекреационной зоной. Это позволит проводить здесь время не только при теплой погоде.

«Также в этом проекте на территории двора площадью восемь тысяч квадратных метров создадут два игровых пространства для детей разных возрастов, зеленые зоны для прогулок и спокойного семейного отдыха», — добавил Андрей Бочкарев.

Две детские площадки для малышей до пяти лет и для детей постарше выполнят из экологичных материалов: мульчи из древесной коры, песка и гальки. В игровой зоне будет располагаться холм с горкой, качели, качалки-улитки и тоннель, а также место для спокойных игр.

Жилой комплекс возводится по адресу: Сосинская улица, владение 43. В настоящее время на площадке завершают монолитные работы.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта благоустройства составит 176 миллионов рублей. На площади две тысячи квадратных метров планируют высадить 1,5 тысячи деревьев и кустарников, включая горную сосну, можжевельник и другие виды», — рассказала Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

