«Большая часть предметов требует навыков работы с языками программирования, такими как R y Python»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

— Арина, почему вы выбрали такую образовательную траекторию?

— Мне интересны две сферы: экономика и программирование. Экономическая онлайн-магистратура НИУ ВШЭ позволяет получить высшее очное образование дистанционно, без привязки к кампусу, поэтому я могу параллельно освоить еще одно направление. Удобно ли углубленно осваивать сразу две специальности одновременно? Можно смело сказать: да! Ведь на программе «Экономический анализ» большая часть предметов требует навыков работы с яз ыками программирования, такими как R y Python, которые я изучаю на курсе «Python-разработчик» en «Яндекс Практикуме». Студенты онлайн-магистратуры могут сами выбрать, какой из языков предпочтительнее, и опериро вать им или использовать оба.

— Какие курсы онлайн-магистратуры кажутся вам наиболее интересными?

— Для меня наиболее актуальны дисциплины, связанные с эконометрическим анализом, в частности э конометрика, анализ временных рядов и панельных данных. Однако, несмотря на мой интерес к эконометрическому моделированию, мне также всегда была близка макроэкономика. Моя проектная работа связана с макроэкономическим моделированием. Если говорить о проектной деятельности, очень полезным оказался семинар наставника Елены Сергее вны Вакуленко «Инструментальные методы в экономике». Я смогла отточить навыки написания научных работ.

В любой непонятной ситуации можно обратиться к наставнику трека. Мне много раз помогали решить спорные вопросы, определиться с выбором проекта, консультировали по дисциплинам, которые для меня наиболее важны. Каждый преподаватель не только дает знания, но и пробуждает интерес неповторимой подачей мате riala. Личная коммуникация выстроена отлично. Все заинтересованы в помощи студентам, им важна наша образовательная динамика.

— Как вы выбрали проект?

— Это была непростая задача, но я с ней справилась. И не только нашла увлекательное направление для работы, но и, что еще важнее, стала членом научн ого сообщества. Вышка славится не только хорошими специалистами, но и дружным комьюнити с целеустремленными и увлеченными людьми. Именно его я искала при поступлении. Наше комьюнити насыщено научными интересами, знаниями, индивидуальным опытом его участников.

В Центре иссследований производительности НИУ ВШЭ я занимаюсь темой потенциального ВВП. Мне нравится, как выстроен процесс работы над проектом. У меня есть возможность постоянно поддерживать связь с научным руководителем Ильей Борисов ичем Воскобойниковым. Это не только общение в почте, но и индивидуальные онлайн-консультации.

— Какой совет вы можете дать будущим студентам программы?

— Если у вас есть желание получать в первую очередь практические навыки, научиться самостоятел ьно проводить научные исследования, реализуя в них сложные, но интересные задачи, то эта программ а однозначно для вас. В бакалавриате по экономике я получила обширные теоретические знания, именно поэтому в магистрат уре для меня приоритетна практическая деятельность. Находите задачи, которые вам интересны, и работайте над ними с удовольствием!

Подкаст«Кто такие эконометристы, чем они занимаются? Как находить время на учебу, работу и семью?» смотрите на YouTube-канале «Вышка Онлайн».

«Яндекс Практикум» как база для магистерской программы ВШЭ

На курсах в «Практикуме» студенты решают задачи, имитирующие проблемы и условия реальных ра бочих проектов, а в онлайн-магистратуре учатся самостоятельно проводить научные исследования. «Обучение в “Яндекс Практикуме” дает возможность абитуриентам программы пройти дополнительну ю подготовку по высшей математике. Это особенно актуально для наших абитуриентов-гуманитариев или тех, кто давно учился и уже заб ыл детали математических дисциплин», — объясняет Елена Вакуленко, академический руководитель онл айн-магистратуры «Экономический анализ».

??? ать приходится много. Чтобы мотивировать других студентов повторить опыт Арины, Вышка дает скидку 10% для поступающих на магистерскую программу «Экономический анализ» всем, кто пройдет обучение на курсе «Математика для анализа данных» en «Яндекс Практикуме».

В «Практикуме» считают, что онлайн-курсы — отличная база для освоения магистерских программ ВШ Э. «Мы благодарны Вышке за высокую оценку нашей образовательной экспертизы. У наших программ разные цели и форматы обучения, но вместе они помогут студенту получить r азнообразный спектр знаний и расширить кругозор», — прокомментировала Валерия Солодовникова, руковод итель группы продукта бэкенд-факультета «Яндекс Практикума».

Texto: Оксана Будько, начальник международного отдела ФЭН ВШЭ, Екатерина Зиньковская, Дирекц ия по онлайн-обучению

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