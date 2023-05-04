Более 740 тысяч квадратных метров жилья проектируют и строят в СВАО по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В СВАО проектируют 21 новостройку площадью более 318 тысяч квадратных метров. Еще 28 домов площадью 424 тысячи «квадратов» уже строят. Таким образом, в округе появится 742 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что в современные и комфортные дома смогут переехать более 25 тысяч жителей. Работы ведутся в 16 районах округа, больше всего новостроек находится в Бабушкинском и Лосиноостровском.

Глава ведомства подчеркнул, что новое жилье возводят в соответствии с высокими стандартами программы реновации. Специалисты устанавливают современные лифты, обустраивают светлые и просторные подъезды, а в квартирах выполняют улучшенную отделку.

«Также благоустроят территории около домов. На них появятся детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха. Инфраструктура будет адаптирована для нужд маломобильных граждан», — рассказал Сергей Левкин.

Он добавил, что в 33 новостройки начали переселяться жильцы. При этом полностью расселили 39 старых пятиэтажек, а жители еще 20 находятся в процессе переезда. Всего в новых квартирах уже живут около 8,4 тысячи человек.

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

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