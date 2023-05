FIX-протокол для режимов РПС на фондовом рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

В тестовом контуре системы фондового рынка INET_GATEWAY доступен новый сервис для участия в торгах в режимах переговорных сделок (MarketID: RPS и RPST) по протоколу FIX. Сервис может использоваться для работы с адресными заявками РПС.

Документация для разработчиков: https://ftp.moex.com/pub/FIX/ASTS/FIX_EQ_RPS/

Параметры подключения к тестовому контуру:

TargetCompID: OTC-EQ-TEST

Адрес и порт для подключения через Интернет: 91.208.232.200:9127

Адрес и порт для подключения по выделенному каналу ConnectME Test: 91.203.253.659:39127

Для доступа можно использовать существующие идентификаторы с тестового контура INET_GATEWAY или заказать дополнительные, направив письмо на help@moex.com

Плановая дата запуска сервиса в промышленную эксплуатацию – 05 июня 2023 года. Параметры для подключения к версии для использования в промышленной среде будут опубликованы позднее.



