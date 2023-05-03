FIX-протокол для режимов РПС на фондовом рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В тестовом контуре системы фондового рынка INET_GATEWAY доступен новый сервис для участия в торгах в режимах переговорных сделок (MarketID: RPS и RPST) по протоколу FIX. Сервис может использоваться для работы с адресными заявками РПС.
Документация для разработчиков: https://ftp.moex.com/pub/FIX/ASTS/FIX_EQ_RPS/
Параметры подключения к тестовому контуру:
TargetCompID: OTC-EQ-TEST
Адрес и порт для подключения через Интернет: 91.208.232.200:9127
Адрес и порт для подключения по выделенному каналу ConnectME Test: 91.203.253.659:39127
Для доступа можно использовать существующие идентификаторы с тестового контура INET_GATEWAY или заказать дополнительные, направив письмо на help@moex.com
Плановая дата запуска сервиса в промышленную эксплуатацию – 05 июня 2023 года. Параметры для подключения к версии для использования в промышленной среде будут опубликованы позднее.
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