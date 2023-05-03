Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Мотивационные установки, связанные с общекультурной («бескорыстной») ценностью обучения в универс итете, проявляются намного реже. Так, желание найти благодаря академическим занятиям и внеучебной деятельности в вузе интересн ую работу или получить фундаментальные знания высказывает только каждая пятая семья. А такие причины, как стремление стать культурным человеком, заслужить уважение окружающих ил и обрести возможность заниматься научной деятельностью, отмечают менее 10% респондентов.

Финансовые барьеры доступности высшего образования — ключевые в восприятии населения

Несмотря на массовый охват и стабильный уровень бюджетного приема в вузы, в качестве ключево го барьера доступности почти треть семей указывают высокую плату за обучение и нехватку бюде тных мест. При этом восприятие барьеров различается в зависимости от социального положения и культурного к апитала семьи. Слишком высокие траты на обучение и недостаточное число бюджетных мест в первую очередь беспо коят менее состоятельные группы населения, тогда как для самых богатых семей распространенная проблема — недостаточный интерес детей к обучению.

Кроме этого наблюдается существенный разрыв между субъектами РФ с точки зрения охвата высш им образованием. Особенно получение качественного высшего образования зачастую связано с необходимостью переез da. В итоге многие юные таланты вынуждены обучаться в вузах родного региона, что не позволит раск рыть весь их потенциал. В этом контексте аналитикам представляется важной дискуссия о дистанционном формате образования. Установлено, что онлайн-занятия могут быть не менее эффективными, чем проводимые офлайн. Однако только 15% опрошенных домохозяйств относятся хоть в какой-то степени положительно к воз можности получить высшее образование удаленно.

Доплатить за «социальную норму» готово большинство опрошенных

Еще с советских времен укоренилось представление, что государство должно обеспечивать массовое и б есплатное высшее образование. С другой стороны, постсоветский переход к рыночной экономике сформировал массовый спрос на вузов ский диплом по новым направлениям подготовки. И готовность платить за образование. Половина из 4,1 млн. российских студентов обучаются на коммерческой основе.

Население ожидает от государства бюджетного и массового обучения в вузах, но готово доплачиват ь за качество. Несмотря на доминирующие патерналистские настроения в обществе, только 13% домохозяйств заявили, что в принципе не рассматривают возможность платить за вузовское образование максимального качества .

По данным исследования, намерение инвестировать в диплом вуза в России наталкивается на ряд препят ствий. В частности, развитие образовательного кредитования ограничивается неготовностью людей к долгосро чному финансовому планированию и низким уровнем информированности о перспективах такого вложения сред ств. Как результат, сегодня семьи, особенно менее обеспеченные и образованные, склонны брать в долг скорее у знакомых, нежели у банков, показывают результаты опроса.

Подробнее об опросе

Используемые авторами выпуска данные получены в ходе опроса домохозяйств, проведенного в формате личных интервью по месту жительства респондентов с применением формализованной анкеты. Общая выборка наблюдения составила 9 тыс. человек в 40 регионах страны и в равных долях включила: родителей детей дошкольного возраста; детей-школьников; детей, обучающихся по программам СПО (очная форма); детей, обучающихся в бакалавриате, специалитете или магистратуре (очная форма).

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