03.05.2023 Awans to zobowiązanie do jeszcze lepszej służby dla Polski, do jeszcze większego doskonalenia się

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Awans to zobowiązanie do jeszcze lepszej służby dla Polski, do jeszcze większego doskonalenia się03.05.2023

3 maja Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP na wniosek szefa MON, wręczył nominacje generalskie i nominację kontradmirała 8 oficerom Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczył wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON wręczył oficerom Buzdygany Honorowe Wojska Polskiego.

Te dzisiejsze nominacje, szczególnie nominacja na stopień generała broni dla generała Jarosława Gromadzińskiego, który już za chwilę obejmie dowództwo Eurokorpusu jest dowodem coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Przed Panem Generałem wielkie wyzwania, ale jestem o nie spokojny. Razem współpracowaliśmy wspólnie budując 18 Dywizję Zmechanizowaną. Jestem pewien, że Pan świetnie sobie poradzi z nowym zdaniem

– mówił po wręczeniu nominacji wicepremier M. Błaszczak.

To bardzo ważny moment w bardzo ważnym dniu – w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta uroczystość otwiera obchody jednego z najważniejszych narodowych świąt w naszej historii, święta niezwykle ważnego także dla polskiego wojska. (…) Nominacja, biorąc pod uwagę obowiązki, to w istocie jest zobowiązanie do jeszcze lepszej służby dla Polski, do jeszcze większego doskonalenia się. (…) Wojsko Polskie stanowi dziś tarczę dla całego narodu. (…) Panowie, stanowicie emanację Wojska Polskiego, któremu naród jest wdzięczny za gotowość do obrony Rzeczypospolitej

– mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda i wicepremier Mariusz Błaszczak podziękowali oficerom za dotychczasową służbę. Słowa podziękowania skierowali także do rodzin, za ich wsparcie, które otrzymują od nich na co dzień oficerowie i dzięki któremu, mogą z tak wielkim oddaniem służyć Polsce.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Jarosław Gromadziński, Radca Koordynator Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowany został generał brygady Arkadiusz Szkutnik, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:pułkownik Mirosław Bryś – szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;pułkownik Jerzy Kwika – dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej;pułkownik Dariusz Machula – dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej;pułkownik Romuald Maksymiuk – zastępca szefa Agencji Uzbrojenia;pułkownik Piotr Wagner – zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki.

Na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowany został:komandor Wojciech Sowa – zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich.

>>> GALERIA – Wręczenie awansów generalskich w Siłach Zbrojnych RP

Zdjęcia (4)

OSI MIL