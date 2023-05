03.05.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja03.05.2023

3 maja 1791 r. Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, znaną jako Konstytucja 3 maja. W 232. rocznicę tego ważnego dla Polski wydarzenia, premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach na Placu Zamkowym w Warszawie. Konstytucja 3 maja stanowiła jeden z milowych kroków w dziejach naszego państwa – na równi z przyjęciem chrześcijaństwa, odzyskaniem niepodległości w 1918 r. czy powstaniem „Solidarności”. Był to także pierwszy tego rodzaju dokument w nowożytnej Europie i drugi na świecie, po konstytucji amerykańskiej.

Konstytucja fundamentem silnego państwa

„Jeżeli wraz z chrztem Polski staliśmy się narodem, to 3 maja 1791 r., staliśmy się nim we współczesnym znaczeniu tego słowa. Konstytucja majowa miała być fundamentem silnego państwa, którego siła płynie z poczucia przynależności do wspólnoty – tworzonej nie tylko przez język i tradycje, ale też wspólne wartości i prawa. Państwa odpornego na podziały i obce wpływy. Przez to była tak groźna dla absolutyzmów” – napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. „Tym samym wartościom pragniemy podporządkować nasze życie zbiorowe dzisiaj i jutro” – dodał.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach na Placu Zamkowym. Podczas obchodów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli rządu, została odczytana preambuła Konstytucji 3 maja. Uczestnicy odśpiewali również himno oraz utwór „Witaj Majowa Jutrzenko”.

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Święto Narodowe 3 Maja upamiętnia uchwalenie przez Sejm Wielki w 1791 r. Ustawy Rządowej, znanej jako Konstytucja 3 maja. Był to pierwszy tego rodzaju dokument w nowożytnej Europie i drugi na świecie, po konstytucji amerykańskiej.

Konstytucja 3 maja stanowiła wizję i program reform państwa polskiego. Zmieniła ustrój państwa na monarchie dziedziczną, zniosła liberum veto i ograniczyła przywileje szlacheckie. Ważnym rozwiązaniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Konstytucja 3 maja stała się dla Polaków symbolem nowoczesnego myślenia o państwie i odpowiedzialności za jego losy. Jest dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.

Pierwsza polska Konstytucja została uchwalona 232 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie.

OSI MIL