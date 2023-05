Число заемщиков банков и МФО выросло до 46 млн: данные БКИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков, при этом общее количество банковских заемщиков увеличивается за счет ипотеки, показывают данные бюро кредитных историй (БКИ).

Постепенно меняется профиль ипотечных заемщиков. Растет число граждан, которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам. Чтобы снизить текущую платежную нагрузку на заемщиков, банки начали предоставлять больше ипотечных кредитов на 30 лет. В IV квартале 2022 года они составляли 40% выдач, хотя годом ранее их доля не превышала 20%. При этом плановый срок погашения более 40% ипотечных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, когда возраст одного из созаемщиков достигает 65 лет. Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски. Банк России продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет меры. Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние 3 года и составило 2,7 единицы. Это подтверждает целесообразность введенных в этом году макропруденциальных лимитов, ограничивающих уровень долговой нагрузки заемщиков. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за второе полугодие 2022 года. Фото на превью: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI