Студенты НГУ – призеры в 7 номинациях из 14 всероссийского конкурса «УниверСити»

28 апреля в Москве торжественно объявили победителей конкурса студенческих медиапроектов «УниверСити – 2023». В 7 из 14 номинаций студенты Новосибирского госуниверситета заняли призовые места или стали победителями.

Видео-работы стали лидирующим форматом среди лауреатов. В номинации «Художественное видео» 2 место занял проект «Ты в порядке?» с выпуском про депрессию. Авторы – студенческая редакция NSU LIFE, в которую вошли Екатерина Филимонова, Екатерина Гусельникова, Ирина Нетужилова и Яна Гросс. 3 место в этой номинации получила работа Лилии Бочкаревой «Исповедь одной Лилии». Проект «Ты в порядке?» также занял 2 место в номинации «Проблемно-аналитическое видео» с выпуском про расстройство пищевого поведения от студенческой редакции NSU LIFE (Екатерина Филимонова, Роман Шурупов, Екатерина Гусельникова и Ирина Нетужилова). В номинации «Развлекательное видео» 3 место заняла работа Дмитрия Кузнецова и Полины Деменковой о том, какой бы могла быть реклама «Нейромузыки» от «Яндекс». Все авторы – студенты Гуманитарного института НГУ.

— «Ты в порядке?» – проект, посвященный психологическим проблемам студентов. Часто многим сложно делиться своими переживаниями и проблемами, с которыми столкнулись. В этом случае главное не бояться об этом говорить, потому что найдутся люди, которые поддержат и помогут. Именно поддержка помогла нашим героям поверить в себя и начать работать над трудностями. Мы решили снимать «Ты в порядке?», потому что не нашли видеопроектов, которые не только освещали бы психологические проблемы, но еще и помогали с ними справиться, — рассказала Ирина Нетужилова, одна из авторов проекта. — На конкурс мы отправляли два выпуска «Ты в порядке?»: про депрессию и РПП. Их выбрали, потому что, анализируя анкеты с психологическими проблемами от студентов, мы поняли, что это те заболевания, с которыми студенты сталкиваются наиболее часто.

Александра Швецова, Анна Шеломова и Мария Крицкая, студентки направления «Журналистика» ГИ НГУ, в номинации «Мультимедиа» заняли 2 место с проектом «Что творит андеграунд», где рассказали об уличной культуре современного Томска. Татьяна Михайлина стала абсолютным победителем в номинации «Дизайн», где представила дизайн проекта offBEAT – первого в Новосибирске фестиваля, посвященного битникам и бит-культуре.

Отметим, что не только гуманитарии у нас талантливы в создании медиапроектов. В номинации «Развлекательное аудио» 3 место занял серия подкастов «Диско Головного Мозга» аспиранта Факультета информационных технологий Артемия Доронина. На конкурсе он представил один из выпусков, в котором рассказал об идее и концепции альбома «Music Of The Spheres» группы Coldplay и показал их в необычном для подкаста формате, оставив оценочные размышления и дав свободу делать выводы для слушателей.

Анна Руденко, студентка Института медицины и психологии В. Зельмана, заняла 2 место в номинации «Лонгрид» с текстом «Лис PEACE. Единство и неделимость разных вещей», в котором автор написала о моноспектакле «Лис PEACE», представленном на Всероссийском фестивале камерных спектаклей «Один. Два. Три».

Справка: Проект «УниверСити» ведет отсчет своей истории с 2007 года. Основная цель проекта – поддержка студенческих инициатив по организации в рамках своих учебных заведений студенческих редакций (радиостанций, телестудий, интернет-проектов, вещающих на территории вуза и/или в сети Интернет). «УниверСити» традиционно включает в себя три тесно увязанных между собой компонента – коммуникационный, обучающий и конкурсный, – и призван способствовать повышению качества работы студенческих редакций, поддержанию коммуникаций между ними, обеспечению связи студентов, увлекающихся журналистикой, с профессиональным медиасообществом, обеспечению устойчивости модели развития студенческих редакций, преемственности внутри команд и повышению их значимости внутри учебных заведений.

