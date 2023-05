Стартует Всероссийский фестиваль RuCode

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Московский физико-технический институт проводит Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни. Фестиваль включает соревнования по искусственному интеллекту, где все желающие смогут принять участие в решении важной социальной проблемы: постараются автоматически определить текст, сгенерированный нейросетью ChatGPT. Онлайн-программа фестиваля проходит в мае 2023 года, очный финал состоится 19–21 мая 2023 года в кампусе МФТИ.

Также в рамках фестиваля участников ждут научно-популярные и образовательные интенсивы, онлайн-курсы, лекции, семинары, вебинары, чемпионаты по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

Первый этап фестиваля «RuCode. Старт: Сезон 2023» — часть грандиозного образовательного и просветительского проекта, поддержанного Министерством науки и высшего образования и выполняющего задачи в рамках Национальной стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Цель фестиваля — рассказать о том, чего достигли Российские ученые в области искусственного интеллекта. Нейронные сети глубоко и прочно вошли в человеческий быт, их успешно применяют для генерации реалистичных изображений и написания текстов. Однако где проходит граница этичного применения искусственного интеллекта? Допустимо ли, например, использовать нейросеть, чтобы написать диплом в университете или научную статью?

Принять участие в фестивале RuCode может любой желающий без ограничения по возрасту или уровню подготовки. Обновленный фестиваль предлагает семь ступеней научно-популярного образования — от онлайн-курсов до образовательных эфиров про карьеру и научно-практических конференций.

Предыдущие фестивали RuCode собрали более 60 тысяч участников из 84 регионов России, и их число ежегодно растет. Организаторами RuCode наряду с МФТИ выступают 16 ведущих вузов России, а также технопарки, кванториумы и общественные организации.

Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Участие во всех этапах RuCode, в том числе в образовательных интенсивах и в чемпионатах, бесплатное.

Программа и форма для регистрации участников — на официальном сайте фестиваля RuCode.

