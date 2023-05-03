Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Сайт Банка «РОССИЯ» вошел в число лучших банковских сайтов по итогам 2022 года
Корпоративный сайт Банка «РОССИЯ» www.abr.ru вошел в топ-30 лучших банковских сайтов по итогам всего 2022 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.
Исследование Brobank.ru строится на основе индекса качества сайта (ИКС). Это базовый параметр, который рассчитывается на основе комплексного анализа массы составляющих: вовлеченности аудитории, ее удовлетворенности представленной информацией и функционалом, посещаемости и других.
Анализ охватывал 150 крупнейших российских кредитных организаций по объему чистых активов. Сайт Банка «РОССИЯ» занял среди них 27-ю позицию.
Корпоративный сайт www.abr.ru не только содержит всю необходимую информацию о продуктах и услугах Банка «РОССИЯ», но и предоставляет клиентам возможность оформить их дистанционно. Например, подать заявление на получение кредита, открыть вклад и многое другое. Банк постоянно совершенствует сайт, понимая, что он выступает важным инструментом в обслуживании и коммуникации с клиентами.
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