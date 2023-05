Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Сайт Банка «РОССИЯ» вошел в число лучших банковских сайтов по итогам 2022 года Корпоративный сайт Банка «РОССИЯ» www.abr.ru вошел в топ-30 лучших банковских сайтов по итогам всего 2022 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru. Исследование Brobank.ru строится на основе индекса качества сайта (ИКС). Это базовый параметр, который рассчитывается на основе комплексного анализа массы составляющих: вовлеченности аудитории, ее удовлетворенности представленной информацией и функционалом, посещаемости и других. Анализ охватывал 150 крупнейших российских кредитных организаций по объему чистых активов. Сайт Банка «РОССИЯ» занял среди них 27-ю позицию. Корпоративный сайт www.abr.ru не только содержит всю необходимую информацию о продуктах и услугах Банка «РОССИЯ», но и предоставляет клиентам возможность оформить их дистанционно. Например, подать заявление на получение кредита, открыть вклад и многое другое. Банк постоянно совершенствует сайт, понимая, что он выступает важным инструментом в обслуживании и коммуникации с клиентами.

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI