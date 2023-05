Робототехники Политеха вице-чемпионы национального первенства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 27 по 29 апреля в Екатеринбурге проходил «Национальный чемпионат по робототехнике — ЕКАТЕРИНБУРГ 4.0», на котором команды Политехнического университета заняли второе место. На состязания съехались 267 команд из 40 регионов России — победители региональных отборочных этапов. Возраст участников — от 6 до 18 лет. География — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

В этом году за восемь месяцев команды Политеха спроектировали и построили четырёх совершенно разных роботов, выиграли все региональные соревнования, в которых принимали участие, поставили текущий мировой рекорд. КТМ успешно выступила на чемпионате Индии, приняв участие в финальной серии. Там же команда получила награду Design award за интересные конструктивные решения.

В этом сезоне геймплей предусматривает максимально возможное количество очков в матче. Альянс наших двух команд на тренировочных матчах к концу сезона регулярно достигал максимума! Приятно, что это достижение положительно отметили зарубежные команды. В Екатеринбурге команда КТМ единственная на чемпионате выиграла все отборочные матчи. В альянсе с командой VR ребята вырвали победу в полуфинале, но, к сожалению, в финале проиграли. Считаю, что поражение в финале хороший стимул для дальнейшего развития наших команд в следующем сезоне , — отметил руководитель команд Дмитрий Васильев, ведущий программист ВШМ ИММиТ СПбПУ.

За интересную конструкцию, повысившую эффективность робота, команда КТМ получила приз в номинации «Инновационное решение». Программист команды КТМ Максим Голубев стал призером в номинации «Самый выдающийся участник». Этой наградой отмечают ребят с большим набором компетенций и с хорошими лидерскими качествами. Приятным бонусом для всех победителей стали дополнительные 5 баллов при поступлении в СПбПУ. Будем рады видеть талантливых и мотивированных ребят студентами Политеха!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI