Порядок предоставления документов для идентификации и обновления сведений об организации, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в компании Группы “Московская Биржа”

Сообщаем, что теперь документы в целях идентификации и обновления сведений о вашей организации, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в рамках исполнения требований федерального закона 115-ФЗ рекомендуется в одном экземпляре направлять в любую из компаний Группы “Московская Биржа” (Московскую биржу, НРД или НКЦ) в электронном виде в Личном кабинете или на бумажном носителе через единое окно приема документов по одному из двух адресов:

Большой Кисловский переулок, д. 13 (вход со стороны Среднего Кисловского переулка); улица Спартаковская, дом 12, в зоне обслуживания клиентов (вход со стороны Плетешковского переулка).

При этом необходимо направить в каждую компанию Группы Анкету/Анкеты юридического лица в электронном виде в Личном кабинете или на бумажном носителе через единое окно приема документов или Письмо о наличии/отсутствии изменений в ранее предоставленных документах и сведениях, адресованное сразу всем компаниям Группы.



