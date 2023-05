Политех получил благодарность от Россотрудничества Молдовы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представительство Россотрудничества в Республике Молдова выразило благодарность Политехническому университету за содействие в организации презентаций и онлайн-лекций.

Напомним, что зимой и весной этого года Центр международного рекрутмента и коммуникаций СПбПУ при поддержке Российского центра науки и культуры в Республике Молдова провёл серию вебинаров , направленных на продвижение и популяризацию российского высшего образования за рубежом, привлечение иностранных абитуриентов на образовательные программы Политеха, а также укрепление репутации университета как ведущего инженерного вуза России.

Помимо этого, Политех протестировал новый формат взаимодействия с Россотрудничеством: вуз принял участие в организации онлайн-лекций в рамках программы представительства «Открытый лекторий». Учёные и эксперты СПбПУ прочитали лекции для абитуриентов Молдовы на научно-популярные темы. Так, научный сотрудник Высшей школы теоретической механики и математической физики Физико-механического института Фёдор Кондратенко познакомил пользователей с возможностями искусственного интеллекта. На лекции «Искусственный интеллект в повседневной жизни» слушатели узнали, что учёные сегодня работают с так называемым «слабым» искусственным интеллектом, однако области его применения очень широкие: это и компьютерное зрение, и распознавание речи, и компьютерная лингвистика. А ещё медицинская диагностика, биоинформатика и многие другие актуальные направления. Поэтому специалисты в сфере искусственного интеллекта сегодня высоко востребованы. Абитуриенты Молдовы познакомились с перспективами развития и использования искусственного интеллекта в мире и с направлениями научно-исследовательской деятельности СПбПУ.

Доцент Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Никита Лукашевич прочитал лекцию, посвящённую концепции умных городов и территорий. Спикер представил участникам проблемы создания и совершенствования умного города, включая особенности менеджмента и его процессов, цифровизации инфраструктуры разного уровня, организации беспилотного транспорта и логистических систем, «зеленой» экономики и пр. «Умный город» является одним из направлений научных исследований ВШПМ, которое ежегодно привлекает внимание российских и иностранных абитуриентов.

Лекция старшего преподавателя Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики Максима Конюшина была посвящена популярному вопросу: есть ли у зеленой энергетики шансы заменить атомную. Спикер рассказал об особенностях «зеленых» источников энергии и преимуществах атомной, среди которых экономичность, доступность и экологичность. Несмотря на то, что сегодня в мире работает около 200 атомных станций, существует немало мифов и заблуждений: одни считают, что атомные электростанции наносят непоправимый вред окружающей среде, другие — что работники АЭС ежедневно получают сильные дозы радиации, третьи уверены, что ядерное топливо невозможно переработать. Эксперт СПбПУ аргументировал, почему не стоит верить этим мифам.

В совместных мероприятиях СПбПУ и Представительства Россотрудничества в Республике Молдова участвовали студенты, профильные специалисты и потенциальные абитуриенты. «Мы регулярно задействованы в различных проектах Россотрудничества и хотим поблагодарить Представительство в Республике Молдова за возможность представить абитуриентам научные области Политеха, — прокомментировала директор Центра международного рекрутмента и коммуникаций Мария Бочарова. — Мы отметили большой интерес и вовлечённость участников совместных мероприятий. Надеемся, что этой осенью со стартом отборочной кампании нам вновь удастся реализовать цикл научпоп-лекций для популяризации науки и высшего образования России».

