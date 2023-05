О проведении выкупов облигаций в период с 02 по 05 мая 2023г.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), приказом установлены следующие сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций, указанных в приложении №1 к настоящему Уведомлению (далее – Облигации):

Проведение торгов по выкупу Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9 Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов.

Покупателем Облигаций при выкупе является Участник торгов фондового рынка, указанный в приложении №1 к настоящему Уведомлению.

Размер стандартного лота в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” установлен равным 1 (одной) ценной бумаге.

Приложение №1

Список ценных бумаг, в отношении которых определяются сроки, форма и порядок проведения торгов по выкупу облигаций

№ п/п Дата выкупа ISIN код выпуска ценной бумаги Наименование выпуска ценной бумаги Наименование участника торгов – покупателя ценных бумаг Идентификатор участника торгов – покупателя ценных бумаг Дополнительные условия проведения приобретения ценных бумаг 1 02.05.2023 RU000A105CF8 Облигация биржевая БО-04 ООО ТК “Нафтатранс плюс” АО “Банк Акцепт” NC0040400000 Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 – 18:00. Цена приобретения 100%.

Код расчетов T0. 2 03.05.2023 RU000A0JXQK2 Облигация биржевая 001Р-04 ПАО “НК “Роснефть” Банк “ВБРР” (АО) MC0054400000 Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 10:00 – 13:00; ? период удовлетворения заявок: 14:00 – 18:00. Цена приобретения 100%.

Код расчетов T0. 3 04.05.2023 RU000A0ZZ5J9 Облигация биржевая БО-001Р-05 АО “Почта России” АО “Райффайзенбанк” MC0054300000 Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 15:00 – 18:00. Цена приобретения 100%.

Код расчетов T0. 4 04.05.2023 RU000A0ZZ5H3 Облигация биржевая БО-001Р-04 АО “Почта России” АО “Райффайзенбанк” MC0054300000 Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 11:00 – 13:00; период удовлетворения заявок: 15:00 – 18:00. Цена приобретения 100%.

Код расчетов T0. 5 05.05.2023 RU000A0ZYF20 Облигация биржевая БО-06 АО “ДОМ.РФ” Банк ГПБ (АО) MC0009800000 Время проведения торгов по приобретению Облигаций: период сбора заявок: 13:00 – 15:00; период удовлетворения заявок: 16:00 – 18:30. Цена приобретения 100%.

Код расчетов T0.



