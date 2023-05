О порядке проведение торгов ценными бумагами 8 мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа и в связи с проведением торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 8 мая 2023 года приказом установлено следующее:

1. Торги на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа 08 мая 2023 года во всех перечисленных Секциях проводить с учетом дополнительных условий проведения торгов, установленных Приказом № МБ-П-2023-946 от 14.04.2023 г., включая время начала и окончания торгов в отдельных Режимах торгов, установленных Приказами № МБ-П-2022-946 от 14.04.2023 г.

2. В Режиме торгов “Междилерское РЕПО”, а также на основании Письма Банка России от 29.11.2022 г. №19-1-2-2/1407 в Режимах торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО”, “РЕПО с Банком России: фикс.ставка” и “РЕПО с Банком России: плав.ставка” установить, что расчетной ценой на 08 мая 2023 года по всем ценным бумагам, допущенным к торгам в вышеуказанных Режимах торгов, принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 04 мая 2023 года, в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.2 и п. 1.3 Дополнительных условий проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных Приказом № МБ-П-2023-946 от 14.04.2023 г, а расчетной ценой на 10 мая 2023 года принимается расчетная цена, определенная по итогам торгов 05 мая 2023 года. По сделкам РЕПО, заключенным в вышеуказанных Режимах торгов, компенсационные взносы 08 мая 2023 года не рассчитываются.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

