Об изменении параметров ценных бумаг ПАО “Россети”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В связи с принятием Банком России решения об аннулировании индивидуальных кодов 105D, 106D, 107D, 108D дополнительных выпусков обыкновенных акций публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания – Россети” и в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа по следующим ценным бумагам изменяется параметр – Количество ценных бумаг в выпуске (шт.):
|№
|Вид инструмента
|ISIN,
Торговый код
|Регистрационный номер
Дата регистрации
|Уровень листинга,
|Наименование эмитента на русском языке краткое
|Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)
|Дата вступления в силу
|Текущее значение
|Новое значение
|1
|Акция обыкновенная
|RU000A0JPNN9
FEES
|1-01-65018-D
10.09.2002
|Первый уровень
|ПАО “Россети”
|376 150 138 681
|2 113 460 101 477
|03.05.2023
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