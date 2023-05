Об изменении параметров ценных бумаг ПАО “Россети”

Source: MIL-OSI Russian Language News

В связи с принятием Банком России решения об аннулировании индивидуальных кодов 105D, 106D, 107D, 108D дополнительных выпусков обыкновенных акций публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания – Россети” и в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа по следующим ценным бумагам изменяется параметр – Количество ценных бумаг в выпуске (шт.):

№ Вид инструмента ISIN,

Торговый код Регистрационный номер

Дата регистрации Уровень листинга, Наименование эмитента на русском языке краткое Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) Дата вступления в силу Текущее значение Новое значение 1 Акция обыкновенная RU000A0JPNN9

FEES 1-01-65018-D

10.09.2002 Первый уровень ПАО “Россети” 376 150 138 681 2 113 460 101 477 03.05.2023



