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Об изменении параметров ценных бумаг ПАО “Россети”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с принятием Банком России решения об аннулировании индивидуальных кодов 105D, 106D, 107D, 108D дополнительных выпусков обыкновенных акций публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания – Россети” и в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа по следующим ценным бумагам изменяется параметр – Количество ценных бумаг в выпуске (шт.):

Вид инструмента ISIN,
Торговый код		 Регистрационный номер
Дата регистрации		 Уровень листинга, Наименование эмитента на русском языке краткое Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) Дата вступления в силу
Текущее значение Новое значение
1 Акция обыкновенная RU000A0JPNN9
FEES		 1-01-65018-D
10.09.2002		 Первый уровень ПАО “Россети” 376 150 138 681 2 113 460 101 477 03.05.2023
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