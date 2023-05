Нейросети в геймдеве, ужасы в кино, кладбища в России: как прошли «Научные бои» в Вышке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В современной России государство вновь обратило свой взор на кладбища: в настоящее время они находятся в совместном ведении федерального центра и местных властей, что приводит к тому, что каждый регион по факту придумывает свои нормы. В итоге кладбища становятся зоной слабого правового регулирования, а 25% захоронений превращаются в заброшенные территории. Исследовательница уверена, что современное состояние кладбищ в России — результат табуирования темы захоронений и смерти и такой подход нужно полностью пересмотреть. «Давайте перестанем думать, что кладбища — это грустно. Кладбища могут выглядеть хорошо и даже быть приятным местом для прогулок, нужно лишь перестать бояться произносить это слово», — заявила Екатерина. Разоблачение научных журналов От темы смерти разговор перешел в научную плоскость. Студентки 4-го курса бакалавриата «Бизнес-информатика» Анна Семина и Анастасия Казачинская представили проект «Информационная революция: как управлять наукой?». Из-за того, что статей и журналов стало очень много, сложно оценивать качество каждого издания, рассуждали они, поэтому на смену пришли количественные методы. Существует множество методов и метрик, по которым исследователи сравнивают научные журналы. По словам девушек, большинство метрик основываются либо на количестве цитирований, либо на числе документов, но при этом совсем не учитывается взаимодействие между авторами, организациями и журналами — и в этом проблема. Студентки решили исправить ситуацию и иначе посмотреть на научные издания: они использовали метод сетевого анализа, позволяющий построить взаимосвязи между объектами и обнаружить подозрительные журналы. Например, если бы какие-нибудь три журнала предложили одному издателю постоянно цитировать друг друга, то вполне могли бы иметь хорошие индексы. Сетевой анализ позволяет увидеть такие «хищнические журналы» — те, которые претендуют на статус научного журнала, но фактически работают по недобросовестной модели. Кстати, подобные журналы предпочитают систему open access, когда за публикацию платит автор, а не читатель. И сумма за одну публикацию достигает четверти миллиона рублей, делятся исследовательницы. Как же определить качество научного журнала? Для начала стоит заглянуть в так называемый Список Билла. Его разработал и внедрил адъюнкт-профессор в библиотеке Аурария при Университете штата Колорадо в Денвере Джеффри Билл. Он, кстати, и ввел понятие «хищнический журнал» в 2008 году. Во-вторых, советуют Анна и Анастасия, нужно изучить сайт журнала — существует ли он в принципе, какая на нем представлена информация. Также необходимо проверить наличие журнала в известных базах данных — Scopus, Web of Science и прочих. От горгоны до Мордрейка Под занавес программы интеллектуальной схватки прозвучало выступление студентки 2-го курса магистратуры «Современный дизайн в преподавании» Евгении Лазаревой. Свое исследование она посвятила феномену страха и фильмам ужасов, назвав его «Не бойся, когда один, бойся, когда много: как количество влияет на качество хорроров». Почему мы боимся определенных персонажей? Чудовища Лавкрафта, Змей Горыныч, горгона Медуза, Эдвард Мордрейк — какие элементы, вложенные в них создателями, заставляют нас невольно испытывать страх? Евгения отвечает так: «Множественность конечностей и включающихся в одно целое частей вызывает определенные негативные ассоциации у нас как у зрителей». По ее словам, дело в том, что из-за множественности конечностей мы не можем предугадать, куда будет двигаться этот персонаж. Сам ужас как самоценность часто выходит за пределы исследований, что говорит о плачевном состоянии horror studies, сетует исследовательница. Изучение и сегментирование феномена ужаса позволит пересобрать нечто новое в хоррор-индустрии, потому что большинство современных фильмов ужасов — лишь переработка уже имеющихся страшных элементов, уверена она. По итогам зрительского и экспертного голосования победу одержал молодой исследователь, инженер и разработчик Руслан Рузиев. Второе место досталось юристу-урбанисту Екатерине Соколовой и ее попытке изменить подходы к территориям современных кладбищ. Ура победителям и ура живой науке! Текст: Яна Лысюк, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

