На долю СКФО приходится 32 % общего объема производства баранины в России

еверный Кавказ занимает значительную часть рынка в России как по производству баранины – 32 %, так и по производству шерсти – 46 %. Об этом сообщил директор департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Камиль Бексултанов в ходе Кавказской инвествыставки.



«За последние три года три четверти всей экспортируемой баранины поставлялось из субъектов СКФО. По итогам 2022 года регион насчитывает 8,1 млн голов овец, что составляет 42 % всего поголовья овец в России и делает округ абсолютным лидером по стране в данной отрасли. При этом лишь 9 % объема произведенной баранины в регионе проходят через официальные пункты переработки, 91 % – в нерегулируемом обороте», – отметил Камиль Бексултанов.



По его словам, отрасль мясного овцеводства обладает огромным потенциалом для роста, т.к. текущие показатели по поголовью более чем в 2,5 раза ниже, чем 30 лет назад, а по производству баранины – в 1,8 раз ниже.

«Карачаево-Черкесская Республика планирует в течение ближайших 5 – 8 лет вдвое увеличить поголовье сельскохозяйственных животных, тем самым в разы повысить производство высококачественного экологически чистого мяса. Увеличения поголовья овец и коз, которое сейчас составляет 1 млн 200 тысяч голов, планируем добиться в рамках разработанной стратегии развития овцеводства и козоводства в Карачаево-Черкесской Республике до 2025 года, а также посредством мер государственной поддержки в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат на производство, приобретение, содержание и поддержку племенного животноводства», – прокомментировал министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Анзор Боташев.



Камиль Бексултанов сообщил, что совместно с Минсельхозом России подготовлены предложения по корректировке действующих мер поддержки для повышения их доступности для фермеров Северного Кавказа.



«По предварительным данным, снижение критериев по субсидии на возмещение части капитальных затрат позволит более 1,3 тысячам фермеров на Северном Кавказе претендовать на получение поддержки. Кроме того, включение в указанную меру откормочных площадок создаст дополнительные стимулы для индустриализации мясного овцеводства», – отметил Камиль Бексултанов.



Он подчеркнул, что также необходимо проработать вопрос возможности фиксации ставки субсидии на 1 кг для создания у фермеров достаточных стимулов для выхода из тени и возможности прогнозирования своих доходов и расходов с учетом субсидии.

