Минэкономразвития РФ предварительно оценило рост турпотока в 2023 году почти на 20%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства доложил о развитии туристической отрасли.

Глава ведомства отметил, что число путешествующих по стране россиян увеличивается. По предварительным данным Минэкономразвития, за 1 квартал 2022 года турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан. Ожидается увеличение в пределах 20% числа размещений в гостиницах за тот же период.

Министр сообщил о росте числа классифицированных номеров. По итогам года их в стране было больше 770 тысяч, рост за прошлый год составил 10%. В этом году классификацию прошли еще 20 тысяч. Растет ввод и новых номеров. Минэкономразвития оценивает этот показатель в 11 тысяч номеров по прошлому году, что в 2 раза больше, чем в среднем за последние 5 лет.

Отдельное внимание в Минэкономразвития РФ уделяется доступности отдыха. В ведомстве ожидают рост туристического потока по этому году на уровне не менее 5 с половиной процентов.

«Цены на проживание во многом удалось сдержать и за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принятого в прошлом году. Следующим шагом должно стать освобождение от налога на добавленную стоимость туроператоров (коснется 4 тысяч компаний). Рассчитываем, что он будет принят до туристического сезона», – подчеркнул министр.

Минэкономразвития прогнозирует этим летом увеличение количества авиаперелетов не менее чем на 5%. Ведомство в режиме реального времени будет отслеживать с авиакомпаниями спрос на билеты по ключевым направлениям, чтобы оперативно корректировать расписание рейсов, не создавать дефицит. Рост прогнозной минимальной стоимости перелета по 18 основным туристическим направлениям составит +10% (9 426/8 567, по сравнению со средневзвешенной стоимостью билетов в 2022 г).

Максим Решетников обратил внимание на то, что спрос на перелеты по стране должен быть обеспечен предложением: «Важно обеспечить баланс этого показателя. Мы должны быть уверены, что повышение емкости на международных линиях не идет в ущерб внутренним перевозкам». Провозные мощности РЖД на лето достаточные, отметили в Минэкономразвития. Уже сейчас глубина продажи для поездов из Москвы (в Ростов, Анапу, Адлер) 90 суток.

Министр уделил особое внимание вопросу безопасности туристов и подготовки отрасли к летнему сезону. Он доложил, что совместно с регионами, надзорными органами отработаны вопросы готовности инфраструктуры, пожарной, санитарной безопасности. К 1 июня регионы завершат подготовку инфраструктуры пляжей. Ведомство планирует перейти на единую систему оценки готовности регионов к сезону. Для этого разрабатывается механизм мониторинга, который планируется проводить 2 раза в год – перед летним и зимним сезоном.

Главной задачей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» является увеличение количества туристических поездок, вовлечение большего числа граждан в путешествия по стране. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул социальную и экономическую роль туристической отрасли: «Мы видим, как растёт темп по развитию внутреннего туризма. Очень хорошо, что наши граждане тратят деньги в нашей стране. Это помогает сделать следующие шаги по развитию туристической отрасли и делать ее более привлекательной».

Министр рассказал участникам совещания, что трендом становятся короткие поездки на автомобилях, посещение мест вблизи крупных городов. Точками притяжения здесь могут стать круглогодичные крупные детские парки развлечений, аквапарки. Минэкономразвития подготовит отдельные предложения по поддержке 7–10 крупных проектов с необходимым ресурсным обеспечением. Предлагается включить эти проекты в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» при обсуждении его продления до 2030 года. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко также отметил важность темы развития автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры, что позволит гражданам больше и с комфортом путешествовать по России: «По экспертным данным (Российской автомобильной федерации), в России около 60 млн автолюбителей – потенциальных автотуристов. Использование личного автомобиля для целей туризма даже 10% автовладельцев даст отрасли туризма минимум 50 млрд руб. в год».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI