Масштабное продолжение ДФ — научно-популярный фестиваль FestTech в Москве

Если вам не хватило Дней физтеха, чтобы максимально перезагрузиться перед весенней сессией, или вы попросту не успели побывать на ДФ, то у нас отличные новости!

6 мая на площадке Дизайн-завода в Москве состоится FestTech — открытый праздник критического мышления, футуристических идей и наукоемкого юмора. Событие проведет сообщество выпускников МФТИ для всех любителей науки, технологий и юмора.

Гостей фестиваля ждет масштабная ярмарка технологий, где каждый сможет посмотреть на ракеты от частной космической компании, погладить робособаку и поучаствовать в человеко-машинных интерактивах. Зону инноваций представят: Бизнес-школа МФТИ, VK Education, Российский квантовый центр, частная космическая компания SR Space, Робостанция, Robot Fight Club, Центр Art & Science Университета ИТМО, Биодата, SuperJob, Tes.Lab и другие.

В программе большой лекторий, а если вы за краткость, то для вас — лекторий поменьше: FestTech Talks.

Долю наукоемкого юмора к серьезным темам лектория добавит Антинаучная конференция. Докладчики попробуют наложить научный подход на нашу повседневность, расскажут о квантовой теории любви и разберут модель взаимодействия научрука и студента DeepВлом.

Ярким завершением фестиваля станет вечерний Music Live, которую наполнит ядерная смесь нойз-рока и воздушной акустики от группы Деревянные киты, эмоциональная и завораживающая инди-лирика коллектива Собачий lie, а также сочетание меланхолии русского рока и бодрости нового рэпа от Хмырова.

Все подробности о FestTech и регистрация на сайте: https://festtech.ru. Следить за анонсами можно с помощью telegram-бота. Участие бесплатное для всех желающих.

FestTech 2023 проводится в рамках Весеннего массового научно-популярного фестиваля МФТИ и организован сообществом выпускников «Физтех-Союз», при поддержке Фонда президентских грантов.

Среди организаторов и партнеров: Бизнес-школа МФТИ, Сбер и сообщество «Физтехи шутят». Официальная соцсеть фестиваля — ВКонтакте. Фестиваль поддерживают: VK Education, Российский квантовый центр, школа онлайн-фитнеса #SEKTA, издательство МИФ и другие.

