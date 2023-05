Команда МФТИ – в числе победителей Международного турнира физиков IPT-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Команда МФТИ заняла 3-е место на Международном турнире физиков, состоявшемся в последних числах апреля во Франции в стенах всемирно известного университета Ecole Politechnique X.

Наша команда, победившая на Всероссийском турнире физиков зимой 2023, представляла Россию под нейтральным флагом.

Несмотря на все ограничения, поездка стала возможной благодаря поддержке Фонда целевого капитала МФТИ и кафедры общей физики МФТИ.

Концепция турнира нетривиальна: это ежегодные физические бои. Организаторы заранее составляют список из 17 задач-проблем. У участников есть время до апрельского турнира подготовить презентацию по этим задачам. Как поясняют организаторы, они могут предпочесть теоретический или экспериментальный подход, но имейте в виду, что хороший физик занимается обоими аспектами.

В апреле команды разных стран собираются, чтобы сравнить свои решения в процессе недельных Physics Fights. Во время каждого раунда друг против друга противостоят 3 команды. Бой за боем они играют роли Репортера, Оппонента и Рецензента.

Команда МФТИ выиграла все четыре отборочных боя, и была второй по баллам перед полуфиналами после команды Франции-Лиона. Накопленное преимущество помогло команде пройти в финал третьими с минимальным отрывом от команды Польши, вышедшей на второе место по итогам полуфинала, и следующих по пятам команды Украины и второй команды Франции.

В финале ребята представляли задачу «Поющий лед» про необычные звуки, возникающие при падении и скольжении предмета по покрытому тонким льдом водоему, проведя аналогию с распространением упругих волн в других средах с большой дисперсией (например, в скрученной пружине «cлинки»).

Конкуренты представили решения задач про левитацию вращающихся магнитов и про удержание меда на крутящейся ложке. Интрига сохранялась практически до последнего момента, и в итоге команды из Варшавы и Лиона разделили первое место с абсолютно равным результатом, а наша команда получила заслуженное третье место.

Состав команды МФТИ: Владимир Кулешов – капитан, Илья Гриднев, Софья Канюкова, Максим Клейменов, Данила Новиков, Артем Сухов, а также руководители – Алексей Черкасов, Александр Светличный и Елена Зворыгина.

Сердечно поздравляем наших чемпионов!

Запись финала можно посмотреть здесь

