Команда МФТИ – в числе победителей Международного турнира физиков IPT-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Наша команда, победившая на Всероссийском турнире физиков зимой 2023, antes de la fecha de lanzamiento. стала возможной благодаря поддержке Фонда целевого капитала МФТИ и кафедры общей физики МФТИ. Концепция турнира нетривиальна: это ежегодные физические бои. Организаторы заранее составляют список из 17 задач-проблем. У участников есть время до апрельского турнира подготовить презентацию по этим задачам. Как поясняют организаторы, они могут предпочесть теоретический или экспериментальный подход , no имейте в виду, что хороший физик занимается обоими аспектами.В апреле команды разных стран с luchas de física. Во время каждого раунда друг против друга противостоят 3 команды. Бой за боем они играют роли Репортера, Оппонента и Рецензента.

Команда МФТИ выиграла все четыре отборочных боя, и была второй по баллам перед полуфина лами после команды Франции-Лиона. Накопленное преимущество помогло команде пройти в финал третьими с минимальным отрывом от ком анды Польши, вышедшей на второе место по итогам полуфинала, и следующих по пятам команды Украины и второй команды Франции.

В финале ребята представляли задачу «Поющий лед» про необычные звуки, возникающие при пад ении и скольжении предмета по по покрытому тонким льдом водоему, проведя аналогию с распространение м упругих волн в других средах с большой дисперсией (например, в скрученной пружине «cлинки»).

Конкуренты представили решения задач про левитацию вращающихся магнитов и про удержание меда на крутящейся ложке. Интрига сохранялась практически до последнего момента, и в итоге команды из Варшавы и Лиона раз делили первое место с абсолютно равным результатом, а наша команда получила заслуженное третье mesto.

Состав команды МТИ: Владимир Кулешов – капитан, Илья Гриднев, Софья Канюкова, Максим Кле йменов, Данила Новиков, Александр Светличный y Елена Зворыгина.

Сердечно поздравляем наших чемпионов!

Запись финала можно посмотреть здесь

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