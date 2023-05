Интеллектуальная экономика в условиях нового миропорядка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошла VIII научно-практическая конференция «Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0» (IEEI_5.0). Тема этого года «Формирование интеллектуальной экономики и индустрии 5.0 в условиях нового миропорядка». Конференцию организовала Высшая инженерно-экономическая школа ИПМЭиТ. Мероприятие ориентировано на обсуждение научных проблем и практического опыта формирования в нашей стране и за рубежом интеллектуальной экономики и реализации концепции Индустрия 5.0.

Участники конференции анализировали современное состояние экономики с учетом внешних глобальных вызовов в условиях новой реальности. Тут важно вспомнить политические и экономические санкции, углеродную нейтральность, изучение проблем формирования интеллектуальной цифровой экономики, цифровой трансформации отраслевых, региональных экономических систем, в том числе предприятий и комплексов, анализ развития цифровой экономики и Индустрии 4.0/5.0, исследовании особенностей платформенной экономики и интеллектуальных экосистем. А также разработку предложений и обобщении результатов практической деятельности в области инновационных кластеров, финансов, экономической и информационной безопасности, выявление цифрового неравенства и проблем рынка труда и обобщение опыта подготовки инженерно-экономических кадров.

Модератор пленарного заседания, профессор ВИЭШ Александр Бабкин отметил: Конференция явилась продолжением ряда научных мероприятий под общим названием Инновации и экономика промышленности (ИНПРОМ), которые были проведены в 2009-2016 годах, в формате выездных сессий на базе ряда зарубежных вузов, таких как Таллинский технический университет, Университет имени Бен-Гуриона (Израиль), Университет Аалто, (Финляндия), Королевский технологический университет (Швеция). Затем данное направление с 2017 года трансформировалось в направление «Цифровая экономика и Индустрия X.0 .

В свою очередь руководитель административного аппарата ректора, сопредседатель программного комитета конференции, доктор экономических наук профессор Владимир Глухов заметил: В последнее время вопросам цифровизации и цифровой трансформации на законодательном, исполнительном, региональном и отраслевом уровнях уделено значительное внимание, в том числе принята и реализуется федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Стало очевидным, что цифровая экономика — это не просто новые технологии, не просто перевод в цифровой формат коммуникаций и контента, не просто автоматизация отдельных рабочих процессов и замена человеческого ресурса программными средствами. Цифровая экономика — это, в первую очередь, изменение принципов деятельности государства и построения бизнеса, трансформация компетенций и сознания .

Директор Института ПМЭиТ Владимир Щепинин подчеркнул: В настоящее время глобальные изменения сопровождаются развитием принципиально новых бизнес-процессов, переходом к комплексному построению цифровых экосистем, созданию цифровых платформ и, в конечном итоге, формированию интеллектуальной (умной) экономики. Этот тренд отражает необходимость эффективного взаимодействия всех участников процесса цифровизации — государственных органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, промышленных предприятий и финансовых структур .

Зарубежные участники конференции из Вьетнама, Марокко, Турции, Пакистана, Беларуси, Узбекистана, Казахстана отметили актуальность рассматриваемых вопросов на конференции. Особенностью конференции остаётся ее формат. 9 секций провели на базе вузов-партнеров организационного комитета. В рамках конференции подвели итоги конкурса научных работ студентов и аспирантов имени В.В. Новожилова, провели лекции по развитию и применению перспективных цифровых технологий в экономике профессора Национального университета Узбекистана Гулхажон Махмудовой, дискутировали на тему «Технологии искусственного интеллекта для оценки влияния факторов среды обитания на здоровье человека». Также участники посетили Главное здание и музей СПБПУ, НИЛ «Бережливое производство», Суперкомпьютерный центр, а еще побывали на экскурсии в Кронштадте и Петергофе. В итоге участники и организаторы пришли к единому мнению, продолжить работу по тематике конференции и провести очередную в 2024 году.

