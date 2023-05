Замминистра экономики: три региона Северного Кавказа переходят на эффективные системы управления ЖКХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии на базе единых региональных операторов консолидируют имущественный комплекс предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах.

«Собрать все в единого оператора не так просто, потому что в результате анализа выяснилось, что половина имущества просто бесхозная и нигде не учтена. Поэтому пришлось начинать с инвентаризации, этот процесс продолжается», – отметил Сергей Назаров.

Реализация программы по внедрению эффективных систем управления ЖКХ в этих республиках позволит обновить жилищно-коммунальную инфраструктуру и модернизацию инженерных сетей.

Замминистра сообщил, что быстрее всех стартовал Дагестан. В регионе установили экономически обоснованный тариф на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. При этом для населения установлен льготный тариф, компенсация за который осуществляется за счет дотаций из федерального бюджета.

По словам Сергея Назарова, за короткий период в регионах у единого оператора выручка выросла в три раза, и теперь он имеет возможность рассчитываться перед энергокомпаниями, а также модернизировать инженерные сети.

Замминистра уточнил, что сейчас стоит задача создать систему, в которой региональные операторы будут сбалансированы по выручке и будут иметь прибыль.

Директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Алексей Храпков отметил, что решение вопросов по преодолению вызовов, которые стоят перед сферой ЖКХ, должны привести к сбалансированной экономике предприятий как в части операционной деятельности, так и в части создания условий для привлечения частных инвестиций в отрасль.

«Мы полностью поддерживаем создание единых операторов в регионах СКФО, считаем правильным вектор, связанный с цифровизацией, информатизацией отрасли, в том числе в целях повышения ее прозрачности и платежной дисциплины», – сказал Алексей Храпков.

По его словам, важной задачей в ЖКХ является повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов.

«Здесь значительным резервом считаем объединение как эффектов от использования мер государственной поддержки отрасли ЖКХ – программа модернизации коммунальной инфраструктуры, средства ФНБ и инфраструктурных бюджетных кредитов, так и собственного потенциала отрасли – амортизация, инвестпрограммы регулируемых организаций – в СКФО только 39 % амортизационных средств направляется на инвестиции, что ниже, чем в целом по РФ, и только 4,6 % организаций имеют утвержденную инвестиционную программу. Видим потенциал для роста в этом направлении на Северном Кавказе», – отметил Алексей Храпков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI