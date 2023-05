Делегация ГУУ приняла участие в Международной научно-практической конференции в Грозном

Source: MIL-OSI Russian Language News

28-30 апреля 2023 года на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова состоялась Международная научно-практическая конференция «Автотранспортный комплекс 3.0. Актуальные проблемы и перспективы развития», в которой приняла участие делегация из ГУУ.

Государственный университет управления представляли проректор Мария Карелина, проректор Павел Павловский и заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Алексей Степанов. Они приняли участие в пленарной сессии, работе секций и круглых столах.

Следуя намеченным ректорами университетов Владимиром Строевым и Магомедом Минцаевым направлениям взаимодействия, наши сотрудники проработали тематику исследований и состав коллаборации по энергетике, инновационным исследованиям, экологии и строительству. Особое внимание было уделено молодежной науке: взаимодействию коллективов лабораторий под руководством молодых ученых, студенческой науке. Проработаны треки Летней школы: научно-образовательная сессия, спортивные соревнования и культурная программа. К участию в Летней школе планируется привлечь молодых ученых, спортсменов и активистов Государственного университета управления, Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова, Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова и Северо-Кавказского горно-металлургического института.

В конференции приняли участие около 200 экспертов из 10 регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Армении, представляющих образование и науку, бизнес-сообщество и государственный сектор. Мероприятие было приурочено к 85-летию академика Академии наук Чеченской Республики, доктора химических наук, профессора Вахида Межидова. Конференция проводится при поддержке 20 ведущих образовательных, научных и промышленных организаций России и Белоруссии.

В работе конференции принял участие министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов. В своем выступлении он отметил, что, учитывая санкционные меры, принятые в отношении России, у нашей страны есть отличная возможность поддержать отечественных производителей, развивать научную базу, и это мероприятие в очередной раз подтверждает данный факт. Ректор ГГНТУ Магомед Минцаев отметил важность конференции с научной и практической точек зрения:

«Уверен, что встреча стала площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями между учеными и инженерами, ее результаты будут полезны всем участникам. Надеюсь, что конференция станет доброй традицией нашего университета».

