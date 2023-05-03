В СПбПУ прошла I Всероссийская конференция «Особенности труда в образовательных организациях»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла I Всероссийская конференция «Особенности труда в образовательных организациях», организованная Управлением персонала СПбПУ. Целью мероприятия было обсуждение условий труда в сфере образования, обеспечение комфортных и безопасных условий, а также способы их улучшения для сотрудников. В дискуссиях участвовали представители Министерства труда и социальной защиты России, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственной инспекции труда, СПбПУ и других организаций.

Открыл пленарное заседание проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев: Приветствую всех от лица Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Я впечатлен масштабом конференции, и сразу хочется отметить, насколько важной и актуальной является заглавная тема мероприятия. Я надеюсь, что нам удастся обсудить насущные проблемы в области обеспечения надлежащих условий труда и найти пути их решения. Отдельную благодарность выражаю спикерам, принимающим участие в обсуждениях .

С приветственным словом выступил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Он рассказал об одной из основных проблем современной отечественной промышленности — нехватке молодых квалифицированных кадров на предприятиях.

В текущей макроэкономической и геополитической ситуации вопрос привлечения капитала в нашу страну является одним из самых важных. Привлечение инвестиций и увеличение значимости работоспособности наших предприятий невозможно без вовлечения качественных и квалифицированных кадров. Вопрос принятия на работу молодых специалистов, которые, к сожалению, не получили возможность пройти необходимую практику, сейчас воспринимается с большим негативом на наших предприятиях. Большинство отраслей промышленности предприятий недоукомплектовано кадрами почти на 20 процентов. Сегодня в ходе дискуссии мы должны сформировать четкие и понятные ответы, как мы можем минимизировать количество недоукомплектованных коллективов на наших предприятиях , — отметил Дмитрий Панов.

Руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Санкт-Петербурге Игорь Беляев рассказал о взаимодействии с гражданами по вопросам охраны труда: Инспекция труда занимается защитой трудовых прав граждан. В год мы получаем более 40 тысяч обращений. Сегодня мы внедряем большое количество направлений, используем Telegram-каналы, чаты, продукты наших партнёров, запускаем электронные проекты по охране труда, что позволяет значительно расширить взаимодействие и коммуникацию с представителями образовательных организаций и предприятий .

На пленарной сессии поднимались вопросы сокращения инцидентов на производстве и усиления мер по защите сотрудников на предприятиях. С сообщением на эту тему выступил управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Одно из важнейших страхований — это страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве. Социальный фонд России взаимодействует в том числе на международном уровне с аналогичными организациями по программе нулевого травматизма. Любая страховая компания заинтересована в том, чтобы страховых случаев происходило меньше, а если говорить о социальной страховой организации, то здесь заинтересованность в сокращении страховых случаев в государственном масштабе вырастает в разы , — выделил спикер.

С докладами на тему обеспечения охраны труда на предприятиях и в образовательных учреждениях также выступили первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Елена Замышляева, заместитель директора департамента условий охраны и труда Министерства труда и социальной защиты России Андрей Воротилкин и представитель Ассоциации саморегулируемой организации «Единый центр специалистов по охране труда» Сергей Полукаров.

В конце пленарного заседания Игорь Беляев вручил благодарственные письма за плодотворную работу и сотрудничество в области подготовки специалистов по охране труда.