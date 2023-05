В СПбПУ прошла I Всероссийская конференция «Особенности труда в образовательных организациях»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла I Всероссийская конференция «Особенности труда в образовательных организациях», организованная Управлением персонала СПбПУ. Целью мероприятия было обсуждение условий труда в сфере образования, обеспечение комфортных и безопасных условий, а также способы их улучшения для сотрудников. В дискуссиях участвовали представители Министерства труда и социальной защиты России, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственной инспекции труда, СПбПУ и других организаций. Открыл пленарное заседание проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев: Приветствую всех от лица Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Я впечатлен масштабом конференции, и сразу хочется отметить, насколько важной и актуальной является заглавная тема мероприятия. Я надеюсь, что нам удастся обсудить насущные проблемы в области обеспечения надлежащих условий труда и найти пути их решения. Отдельную благодарность выражаю спикерам, принимающим участие в обсуждениях . С приветственным словом выступил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Он рассказал об одной из основных проблем современной отечественной промышленности — нехватке молодых квалифицированных кадров на предприятиях. В текущей макроэкономической и геополитической ситуации вопрос привлечения капитала в нашу страну является одним из самых важных. Привлечение инвестиций и увеличение значимости работоспособности наших предприятий невозможно без вовлечения качественных и квалифицированных кадров. Вопрос принятия на работу молодых специалистов, которые, к сожалению, не получили возможность пройти необходимую практику, сейчас воспринимается с большим негативом на наших предприятиях. Большинство отраслей промышленности предприятий недоукомплектовано кадрами почти на 20 процентов. Сегодня в ходе дискуссии мы должны сформировать четкие и понятные ответы, как мы можем минимизировать количество недоукомплектованных коллективов на наших предприятиях , — отметил Дмитрий Панов. Руководитель Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Санкт-Петербурге Игорь Беляев рассказал о взаимодействии с гражданами по вопросам охраны труда: Инспекция труда занимается защитой трудовых прав граждан. В год мы получаем более 40 тысяч обращений. Сегодня мы внедряем большое количество направлений, используем Telegram-каналы, чаты, продукты наших партнёров, запускаем электронные проекты по охране труда, что позволяет значительно расширить взаимодействие и коммуникацию с представителями образовательных организаций и предприятий . На пленарной сессии поднимались вопросы сокращения инцидентов на производстве и усиления мер по защите сотрудников на предприятиях. С сообщением на эту тему выступил управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский. Одно из важнейших страхований — это страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве. Социальный фонд России взаимодействует в том числе на международном уровне с аналогичными организациями по программе нулевого травматизма. Любая страховая компания заинтересована в том, чтобы страховых случаев происходило меньше, а если говорить о социальной страховой организации, то здесь заинтересованность в сокращении страховых случаев в государственном масштабе вырастает в разы , — выделил спикер. С докладами на тему обеспечения охраны труда на предприятиях и в образовательных учреждениях также выступили первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Елена Замышляева, заместитель директора департамента условий охраны и труда Министерства труда и социальной защиты России Андрей Воротилкин и представитель Ассоциации саморегулируемой организации «Единый центр специалистов по охране труда» Сергей Полукаров. В конце пленарного заседания Игорь Беляев вручил благодарственные письма за плодотворную работу и сотрудничество в области подготовки специалистов по охране труда. Сегодня существует большое количество нюансов по тому, как нужно обучать специалистов по охране труда. Мы выполняем большую работу с вузами, потому что согласно проведённому нами анализу только 10–15 процентов предприятий обеспечены такими специалистами. Наша с вами основная задача — объединить компетенции и начать подготовку специалистов данного направления , — подчеркнул Игорь Беляев.

После пленарного заседания начали работу две дискуссионные секции — «Изменение в законодательстве», на которой участники обсудили вопросы электронного документооборота, вакцинации, мобилизации, профессиональных стандартов и другие, и «Комплексная безопасность», где были рассмотрены особенности обучения по охране труда, применения приказа Минтруда «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» и проведения обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников. Напомним, что 8 и 9 сентября 2022 года в СПбПУ проходила Всероссийская конференция «Охрана труда в организациях, подведомственных Минобрнауки России» . Участники секций узнали о том, что изменилось и каковы будут новые правила в области охраны труда, о возможностях применения цифровых решений в организации внутреннего обучения по охране труда, в том числе введении цифрового формата инструктажа. Специалисты также осветили правовые аспекты построения системы управления охраной труда в образовательных организациях высшего образования по новым правилам.

