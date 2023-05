В первом квартале 2023 г. удвоился объём перевозок по международному коридору «Север – Юг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

ближайшие годы Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Иран и Туркменистан, активно участвующие в развитии маршрутов международного транспортного коридора «Север – Юг», будут направлять крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Объем инвестиций составит 38 млрд долл., из которых 10 млрд долл. пойдут на реализацию наиболее приоритетных проектов.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе панельной дискуссии, посвященной трансграничному сотрудничеству и развитию транспортно-логистического комплекса. Встреча состоялась в рамках деловой программы Кавказской инвестиционной выставки, которая 2-4 мая проходит в Ставропольском крае.

Замминистра проанализировал результаты сотрудничества российских регионов по проекту МТК «Север-Юг» со странами-партнерами на Каспии и Кавказе. По его словам, развитие инфраструктуры и транспортно-логистических возможностей, «бесшовные» поставки и цифровизация транспортировки – важные задачи для реализации экспортного потенциала и дальнейшего роста товаропотоков всех стран, участвующих в развитии международного транспортного коридора.

«Расширяющиеся возможности транспортно-логистической инфраструктуры позволяют наращивать поставки грузов, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Объем перевозок по МТК «Север – Юг» в I квартале 2023 года вырос в два раза, достигнув 2,3 млн тонн. В два раза увеличилось количество поставок по Западному маршруту, по Транскаспийской части – в 3 раза, по Восточному маршруту – в 33 раза».

В данный момент западный маршрут коридора, по его словам, развивают Азербайджан и Россия. За 2022 год через пункт пропуска «Самур-Ялама» на российско-азербайджанской границе было перемещено около 7 млн тонн грузов. К 2030 году на западном маршруте планируется довести грузооборот до 15-17 млн тонн в год, из которых до 65% предполагается перевозить автотранспортом.

Восточное направление коридора развивают Туркменистан, Россия и Иран. В 2023 году ОАО «РЖД» совместно с железными дорогами Казахстана, Туркменистана и Ирана приняли решение по установлению пониженных контейнеро-километровых ставок за использование инфраструктуры восточного маршрута МТК «Север-Юг». Для того, чтобы увеличить грузоперевозки по Каспию, недавно был запущен инвестиционный проект по созданию логистического центра Туркменистана в портовой части особой экономической зоны Каспийского кластера.

«Торговый порт «Махачкала» становится важным звеном МТК «Север – Юг», связывающим российские порты Каспия: Астрахань, Оля и Махачкала – с Ираном, Индией, Китаем и другими странами Азии и Ближнего Востока, – отметил Дмитрий Вольвач. – В планах – проведение дноуглубления порта «Махачкала». К 2024 году ожидается завершение строительства терминала по перевалке 1,5 млн тонн зерна в год и элеватора на 40 тыс. тонн».

Особое внимание замминистра уделил вопросу цифровизации транспортных коридоров, услуг и процессов управления инфраструктурой. Цифровые проекты, по его словам, нацелены на увеличение скорости и эффективности транспортных перевозок. Совместно со странами-партнерами Россия обсуждает возможность создания цифровых платформ по мониторингу и управлению процессами перевозки с применением электронных навигационных пломб и спутниковых навигационных систем.

Логистические маршруты, по словам Дмитрия Вольвача, должны сопровождаться не только проектами в сфере транспорта, но и стимулировать кооперацию прикаспийских ОЭЗ. В рамках кооперации особых экономических зон страны могут заниматься развитием портовой инфраструктуры, авиасообщения и логистических хабов в каждом из прикаспийских государств.

«Особые экономические зоны становятся основными пунктами перевалки и работы с грузами, местами производства и доработки товаров. Поэтому было бы правильно в перспективе задуматься о создании ассоциации прикаспийских особых экономических зон», – заключил Дмитрий Вольвач.

В панельной дискуссии также приняли участие замминистра транспорта России Валентин Иванов, начальник Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы Альберт Мавликов, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, первый заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Акоп Акопян, первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, директор филиала ПАО «Трансконтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге Евгений Бабич.

