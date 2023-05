В ГУУ прошёл финал Всероссийского конкурса «PROпроект»

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 апреля 2023 года в Государственном университете управления состоялся финал Всероссийского конкурса проектов для старшеклассников «PROпроект», организованный кафедрой управления проектом ГУУ.

В финал конкурса прошли лучшие 12 проектов из: МОУ Гимназия г. Раменское, ГБОУ г. Москвы Школа № 491 «Марьино», ГБОУ г. Москвы Школа № 2048, Гимназия №1 имени В.И. Ленина (г. Ульяновск), МБОУ г.о. Балашиха Гимназия № 2 им. М. Грачёва.

Также для школ-партнёров ГУУ в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика) – Школа № 9 и Лицей № 2 – Кафедра управления проектом ГУУ и Центр профориентации ГУУ провели «выездную площадку», которой для защиты своих проектов и исследовательских работ воспользовались 12 учащихся 9-11-х классов.

Каждый из проектов был по-своему уникален. Эксперты оценили каждую работу по достоинству и выбрали команды-победители, которым вручили ценные призы от кафедры управления проектом, от партнёров конкурса, а также сертификаты, дающие 3 балла к результатам ЕГЭ при поступлении в ГУУ.

Конкурс проходил в три этапа, во время которых участники отправляли свои проекты, дорабатывали с учётом замечаний экспертов ГУУ и защищали их в очном формате перед приглашенными экспертами. Кроме конкурсной программы для финалистов была проведена экскурсия по музею ГУУ и организовано питание.

В экспертную комиссию вошли:

Галина Серебрякова, и.о. директора Института отраслевого менеджмента ГУУ; Екатерина Москвина, советник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, член оргкомитета и асессор конкурса «Проектный Олимп», спикер и организатор конференций в области проектного управления и стратегического развития, организатор, методолог и модератор стратегических сессий; Ара Григорян, председатель Молодёжной ассоциации управления проектами Young Crew Russia, общественный представитель АСИ по направлению молодёжного предпринимательства в Москве; Даниил Пискарёв, общественно-политический деятель, член Российского союза молодёжи, ооветник Президента Московской ассоциации предпринимателей по делам молодёжи, руководитель образовательного проекта P-henomenon; София Жорова, общественный деятель, юрист в сфере государственного и муниципального управления, ведущая программы «Право в лицах» на ANNA-News, руководитель Международного центра научного взаимодействия (МЦНВ).

Информационными партнерами конкурса выступили:

Межгосударственная телерадиокомпания МИР;

Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ;

Молодежная ассоциация управления проектами Young Crew Russia;

Московская ассоциация предпринимателей;

Российский союз молодёжи.

Поздравляем победителей и их научных руководителей!

