Вопросы и ответы: Страхование

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Обновлено: 16.12.2019
В силу ст. 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №
В установленных Законом № 127‑ФЗ случаях при назначении временной администрации полномочия органов управления страховой организации ограничиваются или приостанавливаются.
Действия кредитора страховой организации, у которой отозвана лицензия на осуществление страхования, определяются видом неисполненных обязательств страховой организации перед кредитором.
Согласно ст. 32.8 Закона №
В отношении указанных обязательств страховой организации кредитор вправе предъявить соответствующее требование (требование кредитора). Указанное требование в период деятельности временной администрации направляется в ее адрес. В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом требование кредитора направляется конкурсному управляющему, полномочия которого в соответствии со ст.
В отношении обязательств страховой организации по договорам страхования и договорам перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков, кредитор для получения указанных выплат вправе обратиться:
- в Российский союз автостраховщиков (РСА) — по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) — по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- в Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков» (НСА) — по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.
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