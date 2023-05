Вопросы и ответы: Страхование

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 16.12.2019

В силу ст. 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Закон № 4015-1) в случае отзыва лицензии (за исключением случаев, предусмотренных данной статьей) орган страхового надзора назначает временную администрацию страховой организации по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон № 127‑ФЗ). В установленных Законом № 127‑ФЗ случаях при назначении временной администрации полномочия органов управления страховой организации ограничиваются или приостанавливаются. Действия кредитора страховой организации, у которой отозвана лицензия на осуществление страхования, определяются видом неисполненных обязательств страховой организации перед кредитором. Согласно ст. 32.8 Закона № 4015-1 в связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры перестрахования прекращаются по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии. Исключение составляют договоры страхования и договоры перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков. Досрочное прекращение договора страхования по указанному обстоятельству влечет за собой возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В отношении указанных обязательств страховой организации кредитор вправе предъявить соответствующее требование (требование кредитора). Указанное требование в период деятельности временной администрации направляется в ее адрес. В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом требование кредитора направляется конкурсному управляющему, полномочия которого в соответствии со ст. 184.4-1 Закона № 127-ФЗ осуществляются государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». В отношении обязательств страховой организации по договорам страхования и договорам перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков, кредитор для получения указанных выплат вправе обратиться: в Российский союз автостраховщиков (РСА) — по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

в Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) — по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

в Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков» (НСА) — по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.

